Shahnaz Husain Skin Care Tips: सर्दियों में चेहरे पर झाइयां क्यों बढ़ जाती हैं, इन्हें कम करने के लिए क्या करें? ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने बताए घरेलू उपाय

Shahnaz Husain Skin Care Tips: शहनाज हुसैन के मुताबिक, सर्दियों में त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाए रखने के लिए चंदन, हल्दी, गुलाब जल और एलोवेरा जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जा सकता है, जो त्वचा को ठंडक और पोषण प्रदान करते हैं.

Shahnaz Husain Skin Care Tips
Beauty Expert Shahnaz Husain Winter Skin Care Tips: सर्दियों के मौसम में कई लोगों के चेहरे और त्वचा पर झाइयां बढ़ने लगती है, जिसके चलते सुंदरता पर मानो ग्रहण लग गया हो, कुछ लोग अपनी सुंदरता निखारकर इन्हें अपना लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें छिपाना पसंद करते हैं. सर्दी के मौसम में अधिकतर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके चेहरा पर झाइयां बढ़ रही है. ऐसे में कई लोग चेहरे से झाइयों को दूर करने के लिए कई प्रकार के ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असर कुछ समय तक ही रहता है और पैसे भी अधिक खर्च होते हैं. ऐसे में अगर आप घर पर ही कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर चेहरे से झाइयों को कम करना चाहते हैं तो ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन ने कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं.

ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के मुताबिक, सर्दियों में हवा में नमी कम होती है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है. इसके अलावा सर्दियों में सूरज की किरणें कम तीव्र लगती हैं, लेकिन UV किरणें अब भी त्वचा पर प्रभाव डालती हैं और त्वचा पर टैन या काले धब्बे आ सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं सर्दियों में झाइयों को को कम करने के लिए क्या करना चाहिए. सर्दियों के मौसम में भले ही हवा ठंडी और अच्छी लगे, लेकिन यह त्वचा को रूखा करने का काम करती है और बीच-बीच में पड़ने वाली धूप से त्वचा पर पिगमेंटेशन और झाइयां बढ़ने लगती है.

शहनाज हुसैन के मुताबिक, सर्दियों में त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाए रखने के लिए चंदन, हल्दी, गुलाब जल और एलोवेरा जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जा सकता है, जो त्वचा को ठंडक और पोषण प्रदान करते हैं.

शहद और नींबू

शहद और नींबू त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है. हनी और नींबू का मिश्रण दाग-धब्बों को कम करने में मदद कर सकता है. इसके अलावा, आंवला, अनार और मौसमी फलों का सेवन करने से त्वचा को अंदर से पोषण मिलता है.

एलोवेरा जेल

सर्दी में त्वचा के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है. एलोवेरा जेल को चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाकर रखें, फिर गुनगुने पानी से धो लें. यह त्वचा को हाइड्रेट करता है और सूजन कम करता है. सर्दी में इसके इस्तेमाल से त्वचा का बहुत फायदा मिलता है.

चंदन और हल्दी

त्वचा को अच्छा बनाए रखने के लिए चंदन और हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए. इसे लगाने से रंग साफ होता है. झाइयां कम होती है. हल्दी और चंदन से बना फेस पैक इस्तेमाल करने से पिंपल और दाग की समस्या दूर हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

