Skin & Hair AM-PM Routine : Shahnaz Husain से जानिए बाल और स्किन का सुबह और शाम कैसे रखें ख्याल?

Shahnaz Husain tips for hair and skin : हेल्दी स्किन और बाल पाने के लिए सेल्फ-केयर के लिए एक परफेक्ट रूटीन होना जरूरी है, जो सुबह और रात में अलग हो. यहां फोकस स्किनकेयर और हेयरकेयर रूटीन प्लान करने पर होना चाहिए, जिसमें आपका AM रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरे दिन की स्किन और बालों की हेल्थ, प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन को सपोर्ट करे, जबकि PM रूटीन ऐसा होना चाहिए जो रात भर प्रदूषण और एनवायरनमेंटल स्ट्रेस से हुए डैमेज को रिपेयर करे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से बाल और स्किन की AM और PM रूटीन.

• फोम-बेस्ड फेस वॉश से अपनी स्किन को साफ करें.

• स्किन का pH बैलेंस बनाए रखने के लिए गुलाब जल जैसे नेचुरल टोनर का इस्तेमाल करें.

• अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें, ताकि यह पक्का हो सके कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड है.

• सूरज की UV किरणों से बेहतर प्रोटेक्शन के लिए SPF 40 या उससे ज्यादा का इस्तेमाल करना याद रखें.

• अगर आपके बाल लंबे हैं तो अपने बालों से उलझन दूर करने के लिए डिटैंगल कंघी का इस्तेमाल करें.

• इसे आसान बनाने के लिए अपने बालों में डिटैंगल सीरम लगाएं या अपने बालों पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, यह आपके बालों को पोषण भी देता है.

• डबल क्लींजिंग से शुरू करें क्योंकि आपको मेकअप और सारी जमी हुई गंदगी हटानी है.

• सबसे पहले ऑयल बेस्ड क्लींजर का इस्तेमाल करें या बस एक कॉटन स्वैब को ऑर्गेनिक नारियल तेल या ऑलिव ऑयल में डुबोएं और फिर अपना मेकअप हटा दें.

• इसके बाद वॉटर बेस्ड फेस क्लींजर का इस्तेमाल करें और फिर फेस स्क्रब करें.

• अगर आपके चेहरे पर कोई निशान या मुंहासे हैं तो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें.

• अपने चेहरे पर सीरम या स्किन रिपेयर फेस सीरम लगाएं.

• आंखों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए अंडर आई क्रीम लगाएं या आई मास्क का इस्तेमाल करें.

• नमी बनाए रखने के लिए नाइट क्रीम से इसे खत्म करें.

• बालों को मॉइस्चराइज करने वाले माइल्ड शैंपू से अपने बालों को साफ करें.

• इसके बाद एक डीप कंडीशनर लगाएं, जो आपके बालों को पोषण देगा.

• आप दो बड़े चम्मच दही में एक अंडा मिलाकर एक नैचुरल हेयर मास्क बना सकते हैं. इसे लगाएं और बाल धोने से 15 मिनट पहले लगा रहने दें, फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें.

• बालों को तौलिए से सुखाने के बाद आर्गन ऑयल का इस्तेमाल करें, ताकि आपके बाल मजबूत हों.

• रात में आप या तो अपने बालों को सिल्क स्क्रंची से ढीली पोनी में बांध सकते हैं या ढीली चोटी बना सकते हैं.



