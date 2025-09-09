अपने स्किन टाइप को लेकर कन्फ्यूज हैं, इस तरह करें इसकी पहचान और देखभाल

Find your skin type: क्या आपकी त्वचा गर्मियों में ज्यादा ऑयली हो जाती है या फिर रूखी होकर परतदार दिखने लगती है? अक्सर लोग अपनी स्किन टाइप को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं और गलत स्किनकेयर प्रोडक्ट चुन लेते हैं. नतीजा यह होता है कि त्वचा की असली चमक खो जाती है. ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज़ हुसैन का मानना है कि, खूबसूरत और हेल्दी स्किन का पहला राज़ है अपनी स्किन टाइप को सही से पहचानना.

स्किन टाइप क्यों जानना है ज़रूरी?

हर इंसान की त्वचा अलग होती है और उसी के हिसाब से उसे केयर की ज़रूरत होती है. एक ही मौसम में अलग-अलग स्किन टाइप के लिए अलग रूटीन अपनाना ज़रूरी है. अगर आप अपनी स्किन को सही से पहचानेंगे, तभी आप अपने लिए सही फेसवॉश, मॉइस्चराइज़र और टोनर चुन पाएंगे.

ऐसे पहचानें अपनी स्किन टाइप

शुष्क त्वचा (Dry Skin)

अगर आपकी त्वचा बेजान और खुरदरी लगे, आंखों और मुंह के पास महीन रेखाएं दिखें और मौसम बदलने पर स्किन छिलने लगे तो समझ लें कि आपकी त्वचा ड्राई है. यह टाइप धूप और ठंडी हवाओं से जल्दी प्रभावित होती है.

केयर टिप्स:

हाइड्रेटिंग फेसवॉश का इस्तेमाल करें.

हर्बल, केमिकल-फ्री प्रोडक्ट चुनें.

रात में हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र और सीरम जरूर लगाएं.

तैलीय त्वचा (Oily Skin)

अगर चेहरा हर समय चमकदार और चिपचिपा दिखता है, रोमछिद्र बड़े दिखाई देते हैं और पिंपल्स-एक्ने की समस्या रहती है, तो यह ऑयली स्किन है.

केयर टिप्स:

ऑयल-फ्री और हल्के क्लींजर का इस्तेमाल करें.

नीम, तुलसी और गुलाब वाले प्रोडक्ट चुनें.

फेस मिस्ट और टोनर का इस्तेमाल करके ऑयल बैलेंस करें.

मिश्रित त्वचा (Combination Skin)

अगर माथे और नाक पर ऑयल जमता हो लेकिन गाल रूखे हों, तो यह कॉम्बिनेशन स्किन है.

केयर टिप्स:

सौम्य, साबुन-फ्री क्लींजर का इस्तेमाल करें.

हफ्ते में दो बार एक्सफोलिएट करें.

हल्का मॉइस्चराइज़र और टोनर का इस्तेमाल करें.

संवेदनशील त्वचा (Sensitive Skin)

अगर धूप या किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से स्किन पर जलन, लालिमा या सूजन हो तो यह सेंसिटिव स्किन है.

केयर टिप्स:

केमिकल-फ्री और हर्बल प्रोडक्ट चुनें.

एलोवेरा, खीरा और पुदीना वाले स्किनकेयर अपनाएं.

हल्के एक्सफोलिएशन और कूलिंग मास्क का इस्तेमाल करें.

हेल्दी स्किन के लिए ज़रूरी बातें

हमेशा SPF वाला सनस्क्रीन लगाएं.

सोने से पहले मेकअप हटाना न भूलें.

पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें.

अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही प्रोडक्ट चुनें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

