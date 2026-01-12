Selenium Ki Kami Se Kya Hota Hai: सेलेनियम एक ऐसा खनिज है जिसकी जरूरत शरीर को बहुत ही कम मात्रा में होती है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा होता है. इसे विज्ञान में 'एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट' कहा जाता है, यानी बिना इसके शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है.

सेलेनियम क्या है?

सेलेनियम मिट्टी, पानी और कुछ खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, जो शरीर के अंदर यह सेलेनोप्रोटीन बनाने में मदद करता है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने, डीएनए की सुरक्षा करने और कई ज़रूरी जैविक प्रक्रियाओं को सही ढंग से चलाने का काम करता है. आसान शब्दों में कहें तो सेलेनियम शरीर का साइलेंट बॉडीगार्ड है, जो बिना शोर किए हमारी सेहत की रक्षा करता रहता है.

सेलेनियम के उपयोग क्या हैं?

सेलेनियम का सबसे बड़ा रोल थायराइड ग्रंथि में होता है. थायराइड में शरीर के बाकी अंगों की तुलना में सबसे ज्यादा सेलेनियम पाया जाता है. यह थायराइड हार्मोन को सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा और वजन संतुलन बना रहता है. इसके अलावा, सेलेनियम एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह 'ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज' नामक एंजाइम का हिस्सा होता है, जो शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है. इससे कैंसर, दिल की बीमारी और समय से पहले बुढ़ापे का खतरा कम होता है साथ ही यह इम्युनिटी को मजबूत बनाता है, जिससे शरीर वायरस और बैक्टीरिया से बेहतर तरीके से लड़ पाता है.

सेलेनियम के क्या फायदे हैं?

शोध बताते हैं कि सेलेनियम दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. यह सूजन को कम करता है और खराब कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम घटता है. पुरुषों में यह शुक्राणुओं की गुणवत्ता और गतिशीलता सुधारने में मदद करता है, इसलिए प्रजनन क्षमता के लिए भी अहम है. दिमाग के लिए भी इसका योगदान बड़ा है, क्योंकि इसका एंटीऑक्सीडेंट असर याददाश्त को बचाने और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में सहायक माना जाता है.

सेलेनियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है?

अगर शरीर में सेलेनियम की कमी हो जाए तो बार-बार संक्रमण, थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, बालों का झड़ना, थायराइड असंतुलन और मानसिक थकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक कमी रहने पर दिल की मांसपेशियों को नुकसान और इम्युनिटी में भारी गिरावट देखी जा सकती है.

सेलेनियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है?

सेलेनियम हमें ब्राजील नट्स, सूरजमुखी के बीज, गेहूं, ओट्स, मूंगफली, मशरूम, सोयाबीन, ब्राउन राइस और लहसुन जैसे खाद्य पदार्थों से मिल सकता है. वयस्कों के लिए रोजाना लगभग 55 माइक्रोग्राम सेलेनियम पर्याप्त होता है.

ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी अधिक मात्रा भी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)