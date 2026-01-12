आटा गूंथते हुए मिला लें ये 5 चीजें, कभी नहीं बढ़ेगी शुगर, डॉक्टर से जानें कैसे बनाएं रोटी को सुपरफूड

Blood Sugar Kaise Control Kare: ब्लड शुगर या डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं लोगों के लिए गेहूं का सेवन करना मुश्किल बन जाता है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है, जिसके कारण डायबिटीज, फैटी लिवर, और बढ़ते वजन का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. जनलर फिजीशियन डॉ. शालिनी सिंह सालुंके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया है कि अगर आप गेहूं के आटे में इन 5 चीजों को मिलाकर खाते हैं, तो शुगर स्पाइक को 30 से 40 % कम किया जा सकता है, इसका मतलब है सादी रोटी को भी सुपरफूड बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीजें.

कौन सा आटा ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता है?

इसबगोल: इसबगोल का सेवन शरीर में ब्लड शुगर का स्तर घटा सकता है, इसलिए अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण है. 1 से 2 चम्मच इसबगोल को आटे में मिला लें. इसमें मौजूद फाइबर शुगर के स्पाइक को कम करने में मदद कर सकता है.

अलसी के बीज का पाउडर: अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर पाया जाता है, जो इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और पाचन को भी सुधारता है. अगर आप एक चम्मच अलसी के बीज का पाउडर गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी बनाते हैं, तो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

मेथी पाउडर: एक से दो चम्मच मेथी दाना पाउडर आटे में मिलाकर खाना भी फायदेमंद माना जा सकता है. यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने के लिए जाना जाता है. ऐसे में अगर आप सूखे मेथी दानों को पीसकर उसका पाउडर गेहूं के आटे में मिलाकर खाते हैं तो न सिर्फ रोटी का स्वाद बढ़ा सकते हैं, बल्कि शुगर को भी कंट्रोल को भी कंट्रोल कर सकते हैं.

चने का आटा: चना का आटा प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है. इसे अगर आप गेहूं के आटे में मिलाकर खाते हैं, तो यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने में मदद करता है.

ओट्स: 70% गेहूं में 30% ओट्स मिलाकर खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)