25 के बाद बाल झड़ने की असल वजह क्या है? यहां जानिए 3 कारण और बचाव

Hair Fall Reasons: 25 साल की उम्र के बाद बालों का झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन यह सामान्य नहीं है. कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं.

बाल झड़ने के कारण
Hair Fall Reasons: आजकल के समय में कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लगे हैं. बालों का झड़ने के चलते ही कम उम्र में ही लोग गंजेपन का शिकार हो रहे हैं. हालांकि, बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए कई तरह के उपाय होते हैं, जिन्हें लोग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं 25 साल की उम्र के बाद बाल तेजी से क्यों झड़ने लगते हैं. 25 साल की उम्र के बाद बालों का झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन यह सामान्य नहीं है. कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं. चलिए आपको बताते हैं कि वजह के कम उम्र में आपके बाल झड़ने लगे हैं.

हार्मोनल परिवर्तन

बालों के झड़ने का हार्मोनल परिवर्तन एक आम कारण है. यह परिवर्तन गर्भावस्था, पॉलीकिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) और अन्य हार्मोनल समस्याओं के कारण हो सकता है.

तनाव

बालों के झड़ने का तनाव भी एक आम कारण है. जब आप तनाव में होते हैं, तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो बालों के झड़ने का कारण बन सकता है.

अलोपेसिया एरियाटा

अलोपेसिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून समस्या है, जिसमें आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी आपके बालों के फोलिकल्स पर हमला करती है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं. अलोपेसिया कम से कम 2% लोगों को प्रभावित करता है और 20 से 30 वर्ष की आयु के लोगों में अधिक आम है.

टेलोजेन एफ्लुवियम

आमतौर पर किसी शारीरिक या भावनात्मक तनाव के बाद टेलोजेन एफ्लुवियम एक प्रकार का बालों का झड़ना है, जो अचानक होता है. यह समस्या आमतौर पर 3-6 महीनों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए. यह महिलाओं को अधिक प्रभावित करता है और आमतौर पर कारण दूर होने पर 3-6 महीनों में ठीक हो जाता है, यह ठीक नहीं हो तो डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

