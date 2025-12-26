विज्ञापन
Hair Care In Winter: सर्दियों में गीले बालों को जल्दी कैसे सुखाएं? फॉलो करें ये आसान टिप्स, यूं सूखेंगे बाल

Gile Baal Jaldi Kaise Sukhaye: सर्दियों में गीले बालों को जल्दी कैसे सुखाएं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए.

Hair Care In Winter: सर्दियों में गीले बालों को जल्दी कैसे सुखाएं? फॉलो करें ये आसान टिप्स, यूं सूखेंगे बाल
2 मिनट में बाल कैसे सुखाएं?

Gile Baal Jaldi Kaise Sukhaye: ठंड के मौसम में  ठंडी हवा, कम धूप और नमी की वजह से बाल धोने के बाद उन्हें सुखाना एक बड़ी परेशानी बन जाता है, जहां गर्मियों में जहां बाल जल्दी सूख जाते हैं, वहीं सर्दियों में बाल लंबे समय तक गीले ही रहते हैं, जिसके कारा सिर में दर्द, सर्दी, खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सर्दियों में गीले बालों को जल्दी कैसे सुखाएं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए.

बालों को जल्दी से कैसे सुखाएं?

सबसे पहले बाल धोने समय चुनें: सर्दियों के मौसम में बाल धोने का सबसे समय माना जाता है सबह दोपहर क्योंकि इस समय बाल धोने से उन्हें सूखने का पूरा समय मिलता है. वहीं, रात में बाल धोने से ठंड में बाल देर से सूखते हैं.

माइक्रोफाइबर तौलिया का उपयोग करें: अक्सर लोग बाल धोने के बाद सिर जोर-जोर से तौलिये से रगड़ते हैं, जिससे बाल टूट सकते हैं. ऐसे में सर्दियों में बालों सुखाने के लिए माइक्रोफाइबर तौलिया का इस्तेमाल करें और बालों को हल्के हाथ से दबाकर पानी निकालें. इस ट्रिक को अपनाने से न सर्फ बाल जल्दी सुख जाते हैं, बल्कि टूटने से भी बच सकते हैं.

सही कंघी का इस्तेमाल करें: गीले बालों को सुखाने के लिए चौड़े दांत वाली कंघी का ही उपयोग करें. इस कंघी की मदद से बालों को हल्के हाथ से सुलझाएं. इस ट्रिक को फॉलो करने से बाल आपस में चिकेंगे नहीं और सूखने की प्रक्रिया तेज होगी. ध्यान रखें, गीले बालों में पतली कंघी का इस्तेमाल न करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

