नीम के पत्तों से लेकर अंकुरित मेथी... जानें नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं सद्गुरु

Sadhguru Diet Tips: कहते हैं कि नाश्ते ऐसा खाना चाहिए की शरीर में पूरे दिन ऊर्जा की कमी महसूस न हो. आप जितना अच्छा नाश्ता करते हैं, शरीर उतना ही हेल्दी रहता है. कई लोगों को आदत होती है कि वो सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं, ऐसे करने से शरीर को कई गंभीर रोग लगने का खतरा रहता है. इसलिए आप सुबह खाली पेट रहने की गलती न करें. वहीं स्पिरिचुअल लीडर जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से जाना जाता है वो किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखते और खाने में क्या खाते हैं (Sadhguru Diet), उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इसपर खुलकर बात की थी. CurlyTales को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने अपने नाश्ते के बारे में बताया था.

67 साल के सद्गुरु के अनुसार वो सुबह नीम की पीसी पत्तियों की छोटी गोलियां, पीसी हल्दी की दो गोलियां, अंकुरित मेथी, भीगी हुई मूंगफली, भीगे बादाम और अखरोट खाते हैं. आम तौर पर उनकी थाली में अनार भी होता है. उन्होंने कहा कि अगर मुझे बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है. जैसे कि गोल्फ खेलना या वॉक करना. तो मुझे इडली, चपाती या चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाना पसंद है.

आप भी चाहें तो अपनी डाइट में सद्गुरु द्वारा बताए गई चीजों को शामिल कर सकते हैं. नीम और हल्दी एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल लाभ दे सकता है. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कई लोगों को इन्हें खाने से पेट में जलन पैदा हो सकती है. इसलिए आपको भी अगर ये खाने से पेट मे ंजलन की परेशानी लगे, तो इनका सेवन न करें तो बेहतर होगा.

नाश्ते में क्या खाना चाहिए

डॉक्टरों की मानें तो सुबह नाश्ते में दूध, प्रोटीन और ऊर्जा देने वाली चीजों को शामिल करना शरीर के लिए लाभदायक होता है. वहीं अधिक मसाले वाली चीजें खाली पेट नहीं खानी चाहिए. इन्हें खाने से पेट में जलन होने की संभावना होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)