सबसे तेज बाल बढ़ाने वाला तेल है भृंगराज, स्‍टडी ने माना लोहा, जान लें इस्‍तेमाल का सही तरीका | Best Oil For Fast Hair Growth

Baal badhane wala tel : भृंगराज तेल की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह तनाव कम करने और मन को शांति देने में भी बहुत काम आता है. तो, क्या आप एक बेहतरीन 'चम्पी सेशन' के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में विस्तार से.

Sabse Tez Baal Badhane Wala Tel: सबसे पावरफुल तेल, जिन्हें विशेषज्ञ सबसे तेजी से बाल बढ़ाने वाला मानते हैं

Bhringraj : Sabse Tez Baal Badhane Wala Ayurvedic Tel: क्या आप बालों के झड़ने, समय से पहले सफेद होने या कम ग्रोथ से परेशान हैं? आयुर्वेद में एक ऐसा खजाना छिपा है जो आपकी इन सभी समस्याओं का हल दे सकता है- भृंगराज तेल. इसे वैज्ञानिक भाषा में Eclipta alba कहा जाता है. यह तेल (Baal Lame Karne Ka Tel) न केवल आपके बालों की जड़ों को पोषण देता है, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस भी देता है जिससे आपके बाल घने और चमकदार दिखने लगते हैं.

क्या कहता है विज्ञान? (Scientific Facts)

Baal Badhane Ka Tarika : भृंगराज को अंग्रेजी में "False Daisy" भी कहते हैं. यह सूरजमुखी के परिवार का पौधा है जो भारत, थाईलैंड और ब्राजील जैसी नमी वाली जगहों पर पाया जाता है.  चूहों पर की गई कुछ पुरानी स्टडीज बताती हैं कि भृंगराज बालों को 'रेस्टिंग फेज' से निकालकर 'ग्रोथ फेज' में ले आता है. 2023 की एक लैब स्टडी के अनुसार, यह तेल कुछ ऐसी दवाओं (जैसे Finasteride) की तरह काम कर सकता है जो पुरुषों में गंजेपन को रोकने (Ganjapan Kaise Roke) के लिए इस्तेमाल होती हैं. यह फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने में भी मददगार है.

बालों को तेजी से बढ़ाएगा ये तेल, जानें भृंगराज तेल के फायदे (Bhringraj oil benefits in Hindi)

बालों को तेजी से बढ़ाए: भृंगराज तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, जिससे बालों की ग्रोथ तेज होती है. इसके नियमित इस्तेमाल से बाल घने और मजबूत बनते हैं.
बालों का झड़ना रोके: यह जड़ों को मजबूती देता है और बालों का टूटना कम करता है. अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, तो यह तेल उन्हें फिर से जानदार बना सकता है.
डैंड्रफ से छुटकारा: इसमें एंटी-फंगल गुण होते हैं जो रूसी (Dandruff) और स्कैल्प की खुजली को खत्म करते हैं. एक साफ स्कैल्प ही स्वस्थ बालों की नींव है.
सफेद बालों पर लगाम: अगर आप समय से पहले सफेद होते बालों से परेशान हैं, तो भृंगराज तेल आपके प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करता है.
सिल्की और शाइनी बाल: रूखे और बेजान बालों को अलविदा कहें! यह तेल बालों के टेक्सचर को सुधारकर उन्हें रेशमी और चमकदार बनाता है.

भृंगराज तेल लगाने का सही तरीका (Step-by-Step Guide)

अपने हेयर केयर रूटीन में भृंगराज को शामिल करना बहुत आसान है:

  1. तेल को थोड़ा गुनगुना कर लें. आप इसे धीमी आंच पर गरम कर सकते हैं या अपनी हथेलियों के बीच रगड़कर भी गर्म कर सकते हैं.
  2. अपनी उंगलियों से स्कैल्प पर सर्कुलर मोशन में धीरे-धीरे मसाज करें. इससे तेल जड़ों तक गहराई से पहुंचता है.
  3. बालों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि तेल हर जगह अच्छी तरह लग जाए.
  4. तेल को कम से कम 30 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे तक लगा रहने दें. अच्छे रिजल्ट के लिए आप शॉवर कैप या गर्म तौलिया भी लपेट सकते हैं.
  5. किसी माइल्ड (हल्के) शैम्पू से बाल धो लें. ध्यान रहे कि तेल पूरी तरह निकल जाए, वरना बाल चिपचिपे लग सकते हैं.

सावधानियां:

गर्भवती महिलाओं, बच्चों और लिवर के मरीजों को इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ पर थोड़ा तेल लगाकर 30 मिनट तक देखें कि कहीं खुजली या जलन तो नहीं हो रही. अगर आप यूरिन बढ़ाने वाली (diuretics) या कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

