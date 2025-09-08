रूस ने तैयार की ऐसी कैंसर वैक्सीन, जिसे ट्रायल में मिली 100% सफलता, जानें- कैसे काम करेगी ये

Cancer vaccine: कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसको जड़ से समाप्त करने के लिए दुनियाभर के वैज्ञानिक दिन- रात रिसर्च कर रहे हैं. वहीं इसी बीच रूस ने दावा किया है, उन्होंने mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित कैंसर की वैक्सीन को तैयार कर लिया है. जिसका नाम रखा है 'Enteromix'. इसी के साथ बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के ट्रायल में 100% सफलता मिली है. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या सच में तैयार हो गई है कैंसर की वैक्सीन? | Is The Cancer Vaccine Really Ready?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) की ओर से अभी तक 'Enteromix' नाम की वैक्सीन को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन रूस ने दावा किया है कि, हमारे वैज्ञानिकों ने कैंसर की बीमारी से निपटने के लिए इस वैक्सीन को तैयार किया है. इसे आम कैंसर की वैक्सीन से थोड़ा अलग बताया गया है. कहा जा रहा है, खासतौर पर यह वैक्सीन उन लोगों के लिए है, जिन्हें पहले से ही कैंसर है. इसी के साथ ये वैक्सीन हर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए अलग- अलग रूप से कार्य करेगी. मतलब यह है कि ये वैक्सीन मरीज के ट्यूमर से ही निकाले गए RNA का इस्तेमाल कर, उनके इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स से लड़ने में मदद करती है.

क्या 100% सुरक्षित है कैंसर की वैक्सीन? | Is Cancer Vaccine 100% Safe?

कोविड-19 वैक्सीन के जैसे ही, इस कैंसर की वैक्सीन को तैयार करने के लिए mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इसी के साथ रूस ने इस वैक्सीन को 100% सुरक्षित माना है. बता दें, रूस के अनुसार, उन्होंने बताया, अब तक 48 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है. जिसमें सभी लोगों में इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन सफल पाया गया. इसी के साथ वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं दिखे. इसी के साथ उन्होंने देखा कि ट्यूमर के साइज में परिवर्तन आया है. यानी वह घट गया है या फिर बढ़ने से रुक गया है. वहीं दुनियाभर में इस वैक्सीन की अब चर्चा हो रही है और वैक्सीन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या 48 लोगों पर किया गया ट्रायल काफी है? क्या आप 48 लोगों के ट्रायल के आधार पर इस वैक्सीन सुरक्षित मान लें?

क्या जड़ से खत्म करने में सक्षम होगी 'Enteromix' वैक्सीन | Will The 'Enteromix' Vaccine Be Able To Eradicate It Completely?

'Enteromix' वैक्सीन से कैंसर जड़ से खत्म होगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वैश्विक कैंसर विज्ञान इस पर ध्यान से नजर रख रहा है. अगर इस वैक्सीन का ट्रायल बड़े स्तर पर होता है और सफल रहता है, तो यकीनन 'Enteromix' वैक्सीन कैंसर के लिए सबसे जरूरी वैक्सीन में से एक हो जाएगी और लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर समेत कई कैंसर पीड़ित मरीजों को जीवनदान मिलेगा.

