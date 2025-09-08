रूस की mRNA कैंसर वैक्सीन की मानुषी छिल्लर ने की तारीफ, कहा- उम्मीद है हर किसी तक पहुंचेगी मुफ्त

बॉलीवुड की ग्लैमर गर्ल और मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर फिल्मों के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं. एक बार फिर से वह ऐसे ही एक खास मुद्दे पर अपनी राय रखने की वजह से सुर्खियों में हैं. मानुषी छिल्लर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और कैंसर की नई वैक्सीन की तस्वीर के साथ लिखा कि यह वैक्सीन इंसानों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह दवा सबको फ्री में मिले.

ये भी पढ़ें: कभी पेट भरने को तरसे, आज एक बार के 5 लाख लेते हैं शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी, IPL मैच से बदली किस्मत

A groundbreaking stride in oncology, an mRNA-based personalized vaccine, has demonstrated 100 % efficacy and safety in pre-clinical trials, according to reports.

This definitely offers new hope in the fight against cancer.

Eagerly waiting for the conclusion post human trials… https://t.co/zMYe6urTRU — Manushi Chhillar (@ManushiChhillar) September 8, 2025

mRNA तकनीक और ट्रायल

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, रूस के वैज्ञानिकों ने mRNA तकनीक पर आधारित इस नई वैक्सीन को तैयार किया है. प्री-क्लिनिकल ट्रायल में इसे 100% सफल और सुरक्षित बताया गया है. फिलहाल इसे कोलन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. दुनिया में अब तक केवल प्रोस्टेट और ब्लैड कैंसर के लिए वैक्सीन मौजूद हैं. इंसानी ट्रायल के बाद इसके निष्कर्ष का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

उम्मीद की नई किरण

मानुषी का ये पोस्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि लोगों में नई उम्मीद भी जगाने वाला है. अगर यह वैक्सीन बाजार में आए और सबको मुफ्त मिले, तो यह कैंसर के खिलाफ एक बड़ी राहत की खबर साबित होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि ये वैक्सीन कैंसर के इलाज में एक नई क्रांति ला सकती है. ऐसे में यह उम्मीद की जा सकती है कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी से इस वैक्सीन के जरिए जिंदगियां बचाई जा सकती हैं.