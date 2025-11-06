रोज सुबह नंगे पैर घास पर चलने से क्या होता है? फायदे जानकर शुरू कर देंगे चलना

Ghas Par Chalne Ke Fayde: सुबह जल्दी उठकर कभी घास पर नंगे पैर चले हैं, नहीं? तो आज से बना लें इसे अपनी आदत. काम का तनाव, मोबाइल और स्क्रीन टाइम, नींद की कमी और प्रदूषित वातावरण के कारण शरीर को कई नुकसान पहुंच रहे हैं ऐसे में आपकी ये आदत शरीर को ठीक रखने का एक बहुत ही आसान और प्राकृतिक तरीका हो सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं घास पर नंगे पैर चलने से शरीर को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं.

हरी घास पर नंगे पैर चलने से क्या होता है?

आंखों की रोशनी: सुबह के समय हरी घास पर चलना आंखों के के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. घास पर चलने से आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स हो सकती हैं और नजर तेज हो सकती है. जिन लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

तनाव: तनाव से ज्यादातर लोग परेशान हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घास पर नंगे पैर चलने से आप स्ट्रेस को दूर रख सकते हैं. जब आप धरती के सीधे संपर्क में आते हैं, तो आपके शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा संतुलित होती है और तनाव कम होता है. यह प्रक्रिया शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल को कम कर सकती है, जिससे मन शांत हो सकता है.

ब्लड प्रेशर: नंगे पैर घास पर चलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा सकता है. यह उपाय खासतौर पर हाई बीपी और लो बीपी वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन: नंगे पैर चलने से शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया तेज होती है. यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं में राहत दिला सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)