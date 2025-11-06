विज्ञापन
How Do I Stop My Cough Fast: लगातार चल रही खांसी का एक असरदार इलाज आपके किचन में ही मौजूद है. यहां जानते हैं कौन सा है वो सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय.

Which home remedy is best for coughing?

How Do I Stop My Cough Fast: मौसम के बदलते ही गले में खराश, बलगम और खांसी की शिकायत होना आम है. कई बार खांसी इतनी बढ़ जाती है कि रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाती. इस समस्या से बचने के लिए कई लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? लगातार चल रही खांसी का एक असरदार इलाज आपके किचन में ही मौजूद है. यहां जानते हैं कौन सा है वो सस्ता, आसान और असरदार घरेलू उपाय.

खांसी को तुरंत कैसे खत्म करें?

काला नमक: काला नमक में कुछ ऐसे तत्व और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो गले की सूजन और जलन को कम करने में मदद जर सकते हैं. इस नमक में मौजूद गुण बलगम को पतला कर सकते हैं, जिससे खांसी से राहत मिल सकती है. इसके अलावा, यह गले की नसों को आराम देता है और संक्रमण को बढ़ने से रोक सकता है.

कैसे खाएं?

काला नमक-शहद: एक चुटकी काला नमक में एक चम्मच शहद मिलाकर दिन में दो बार खाना गले की खराश और सूखी खांसी के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो गले के संक्रमण को खत्म करने में मदद कर सकते हैं, वहीं काला नमक गले की जलन को शांत कर सकता है.

काला नमक-नींबू: आधा नींबू लेकर उस पर थोड़ा सा काला नमक छिड़कें और चूस लें. यह उपाय करने से खांसी में जमे बलगम को निकालने में मदद मिल सकती है और गले को साफ रखा जा सकता है. नींबू में विटामिन सी से भरपूर होता है जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

