रोबोट की मदद से 10 साल बाद पैरों पर चल पाई अपाहिज लड़की, वीडियो देख आ जाएंगे आंसू, कैसे रोबोट बदल रहा है हेल्थ सेक्टर

Robot in Health Sector: आज के समय में तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि इंसान और मशीन के बीच का जो फासला था वो धीरे-धीरे कम होता जा रहा है. खासकर हेल्थ सेक्टर में, बता दें कि हेल्थ सेक्टर में रोबोट की एक अहम भूमिका बनती जा रही है. अगर कहा जाए कि रोबोटिक्स ने मेडिकल दुनिया की परिभाषा ही बदल दी है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा. ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीजों की देखभाल करने तक में रोबोट अपना एक अहम रोल निभा रहे हैं. हाल ही में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने ना सिर्फ हमें हैरान कर दिया बल्कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था. 10 साल से एक लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाई थी वो रोबोट की मदद से फिर से चलने लगी. सुनकर आपको भी हो रही है ना हैरानी तो चलिए जानते हैं पूरा मामला.

@Jesstawil नामक इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर हुआ. जिसमें एक महिला के एक्सीडेंट में दोनों पैर खराब हो गए थे और वो व्हील चेयर पर आ गई थी. 10 साल बाद वो वापस से अपने पैंरों पर खड़ी हो गई और वापस से चल पाई. महिला ने वीडियो शेयर किया जिसमें वो अपने पैरों पर चल रही थी वो भी एक रोबोट की मदद से. यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था. उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी.

हेल्थ सेक्टर में रोबोट का अहम रोल

सर्जरी में मददगार रोबोट

पहले कोई भी कॉम्लीकेटेड सर्जरी करने में घंटों का समय लग जाता था और इसानों से इस तरह की सर्जरी में गलती होने की भी संभावना रहती थी. लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी से सब कुछ सटीक और तेजी से हो रहा है.

Da Vinci Surgical System जैसे रोबोट डॉक्टरों को 3D विज़न और माइक्रो-प्रिसीजन के साथ सर्जरी करने में मदद करते हैं. इससे मरीजों को कम दर्द, जल्दी रिकवरी और कम खून बहने जैसी सुविधाएं मिलती हैं.

मरीजों की देखभाल में सहायक

बता दें किअब अस्पतालों में ऐसे केयर रोबोट भी इस्तेमाल किए जा रहा हैं जो मरीजों की दवा, खाना और डॉक्टर को बुलाने जैसे काम करते हैं.

डायग्नोसिस और टेस्टिंग में रोबोट

बता दें कि रोबोट अब लैब में भी काम कर रहे हैं. ब्लड की जांच, सैंपल एनालिसिस और रिपोर्ट तैयार करने में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये इंसानों से तेज हैं. AI से जुड़े रोबोट अब कैंसर, डाइबिटीज़ और हृदय रोगों की शुरुआती पहचान में भी मदद कर रहे हैं, जिससे लोगों का समय पर इलाज संभव हो पा रहा है.

इमरजेंसी में रोबोट की भूमिका

इतना ही नहीं कई देशों में तो रोबोटिक एम्बुलेंस और ड्रोन मेडिक डिलीवरी सिस्टम भी शुरू हो चुके हैं. जो बिना ट्रैफिक में फंसे तेजी से मरीज तक दवा और उपकरण पहुंचा सकते हैं।

मेंटल हेल्थ में मददगार

AI चैटबॉट्स और सोशल रोबोट अब आपकी मेंटल हेल्थ की देखभाल में भी शामिल हो रहे हैं. ये मरीजों से बातचीत कर तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.

