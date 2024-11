Right Way To Drink Water In Morning: रोज सुबह उठ कर पानी पीना चाहिए, ये सीख आपको भी कई बार मिली होगी. लेकिन इस सीख में अक्सर कंफ्यूजन भी मिक्स रहता है. कंफ्यूजन ये कि इस का सही तरीका क्या है. क्या सुबह सबसे पहले पानी पीना चाहिए या पहले कुल्ला करनी चाहिए. पानी पीना है तो कितना पीना है और कैसा पीना है, ये सवाल भी कई लोगों को परेशान करता है. एनडीटीवी ने इस बारे में आयुर्वेद एक्सपर्ट वैद्य राम अवतार से खास चर्चा की. वैद्य राम अवतार ने बताया कि पानी पीने का सही तरीका क्या है. साथ ही ये भी बताया कि सभी लोगों को सुबह सबसे पहले पानी नहीं पीना चाहिए. तो चलिए, आप को भी बताते हैं कि सुबह पिया गया पानी कितना फायदेमंद है और किस के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

सुबह पानी पीने का सही तरीका | Right Way To Drink Water In Morning

सुबह कैसा और कितना पानी पिएं

वैद्य राम अवतार के मुताबिक सुबह उठ कर सबसे पहले पानी पीना चाहिए. कुछ लोग सुबह उठ कर कुल्ला करते हैं. लेकिन ये तरीका गलती है. सुबह उठ कर पानी पिएं. वैद्या राम अवतार कहते हैं कि ये पानी गुन गुना होना चाहिए और पानी जितना आसानी से पी सकें उतना ही पीना चाहिए. बहुत कम या बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए.

कुल्ला करने से पहले क्यों पिएं पानी?

वैद्य राम अवतार की सलाह है कि सुबह कुल्ला करने से पहले ही गुनगुना पानी पीना चाहिए. इसकी वजह ये है कि रातभर में मुंह के सलाइवा यानी कि थूक में बहुत से ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो पाचन के लिए बहुत अच्छे होते हैं. ये सलाइवा कुल्ला या माउथवॉश करने से शरीर से बाहर निकल जाता है. जबकि पानी पीने से ये पेट में जाता है और पाचन तंत्र को फायदा पहुंचाता है.

किन्हें हो सकता है नुकसान?

जो लोग पाइरिया, छाले, कैंसर या फिर मुंह के किसी और रोग से ग्रसित हैं, उन्हें सुबह कुल्ला करना चाहिए. उस के बाद ही पानी पीना चाहिए. वैद्य राम अवतार के मुताबिक ऐसा करने से मुंह के जर्म्स पेट में नहीं जाते हैं.

