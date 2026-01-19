विज्ञापन
विशेष लिंक

Shubh Ratri: क्या सर्दियों में रात को नहाना अच्छा होता है?

Raat Ko Kyu Nahi Nahana Chahiye: चलिए बिना देरी किए समझते हैं ठंड के मौसम में रात को सोने से पहले नहाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
Shubh Ratri: क्या सर्दियों में रात को नहाना अच्छा होता है?
रात में क्यों नहीं नहाना चाहिए?

Raat Ko Kyu Nahi Nahana Chahiye: सर्दियों में ठंडी हवा, कम तापमान के कारण कई आलस कर जाते हैं और रात को सोने से पहले नहाने जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सोने से पहले नहाना सही है या नहीं? दादी-नानी अक्सर कहते हैं रात को नहाने से बचना चाहिए क्योंकि आपकी यह आदत कई बीमारियों का घर बन सकती है. अगर आप भी रात में नहा रहे हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत. चलिए बिना देरी किए समझते हैं ठंड के मौसम में रात को सोने से पहले नहाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

क्या सर्दियों में रात को नहाना बुरा है?

शरीर का तापमान कम होना: सर्दियों में रात को सोने से पहले नहाने से शरीर का तापमान गिर सकता है, जिससे शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है. 

इसे भी पढ़ें: Arjun Ki Chaal: अर्जुन की छाल से जुड़ी कुछ मजेदार बातें, आयुर्वेद से जानें यह कहां पाया जाता है, इसकी तासीर और कब लें?

सर्दी का खतरा: रात को सोने से पहले नहाने से सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें रात में नहाने से बचना चाहिए.

Latest and Breaking News on NDTV

दिल से जुड़ी समस्या: ठंड में अचानक से पानी में आने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ या कम हो सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही बीपी या हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं उन्हें रात को नहाने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि यह खतरा बन सकता है.

मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द: रात के समय नहाने से मांसपेशियां अकड़ सकती है, जिससे गर्दन, पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है. अगर आप पहले से ही इन में से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो रात में सोने से पहले नहाने से बचें.

नींद में बाधा: ठंड में रात को नहाकर सोने से शरीर पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे रात में बार-बार नींद टूट सकती है और गहरी नींद में बाधा आ सकती है. अच्छी नींद लेने के लिए सोने से पहले नहाने से बचें.

Watch Video:

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raat Me Nahane Ke Nuksan, Nahane Ka Sahi Tarika, Thand Me Raat Ko Nahana Chahiye Ya Nahi, Sardiyo Me Kaise Nahaye, Jyada Nahane Ke Nuksan
Get App for Better Experience
Install Now