Shubh Ratri: क्या सर्दियों में रात को नहाना अच्छा होता है?

Raat Ko Kyu Nahi Nahana Chahiye: सर्दियों में ठंडी हवा, कम तापमान के कारण कई आलस कर जाते हैं और रात को सोने से पहले नहाने जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सोने से पहले नहाना सही है या नहीं? दादी-नानी अक्सर कहते हैं रात को नहाने से बचना चाहिए क्योंकि आपकी यह आदत कई बीमारियों का घर बन सकती है. अगर आप भी रात में नहा रहे हैं, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत. चलिए बिना देरी किए समझते हैं ठंड के मौसम में रात को सोने से पहले नहाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.

क्या सर्दियों में रात को नहाना बुरा है?

शरीर का तापमान कम होना: सर्दियों में रात को सोने से पहले नहाने से शरीर का तापमान गिर सकता है, जिससे शरीर को गर्म रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है और कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है.

सर्दी का खतरा: रात को सोने से पहले नहाने से सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें रात में नहाने से बचना चाहिए.

दिल से जुड़ी समस्या: ठंड में अचानक से पानी में आने से ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ या कम हो सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही बीपी या हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हैं उन्हें रात को नहाने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि यह खतरा बन सकता है.

मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द: रात के समय नहाने से मांसपेशियां अकड़ सकती है, जिससे गर्दन, पीठ या जोड़ों में दर्द हो सकता है. अगर आप पहले से ही इन में से किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो रात में सोने से पहले नहाने से बचें.

नींद में बाधा: ठंड में रात को नहाकर सोने से शरीर पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाता, जिससे रात में बार-बार नींद टूट सकती है और गहरी नींद में बाधा आ सकती है. अच्छी नींद लेने के लिए सोने से पहले नहाने से बचें.

