रात में सोने से पहले हर लड़की को करना चाहिए ये काम, लड़के भी कर लेंगे तो बन जाएगी बात

Face Cleaning: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा साफ रहे, उस पर किसी तरह का कोई निशान या दानें ना हो. इसके लिए आपको अपने फेस का खास ख्याल रखने की जरूरत होती है. बता दें कि चेहरा हमारे शरीर के सबसे नाजुक हिस्सों में से एक है. आपको इसको बेहतर रखने के लिए सुबह और रात दोनों समय अपना स्किन केयर जरूर करना चाहिए. जिसमें रात में सोने से पहले अपने चेहरे को धोना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है.जब आप रात को अपने चेहरे को धोकर सोते हैं तो ये आपके पोर्स को क्लीन करता है और चेहरे को सांस भी मिलती है. इसी तरह के और भी कई फायदे हैं जो आपको रात में फेस को क्लीन कर के सोने से मिलते हैं. आइए जानते हैं रात में सोने से पहले चेहरे को धोने के फायदे.

रात को चेहरा धोकर सोने के फायदे

एक्ने कम करता है

अगर आप हर रोज मेकअप करते हैं तो रात को सोने से पहले चेहरा जरूर धुलें. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इससे आपको एक्ने की समस्या हो सकती है. आप मेकअप हटाने के लिए नारियल तेल या फिर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके बाद आप किसी क्लींजर से चेहरे को धो लें. दरअसल पूरे दिन फेस पर जमा गंदगी और प्रदूषण आपके पोर्स को बंद कर देते हैं जिससे उनको ताजी हवा लेने में दिक्कत होती है. आप एक्ने जैसी समस्या हो जाती है.

स्किन का कलर

सोने से पहले चेहरे को धोकर साफ करने से इसका असर आपकी रंगत पर भी पड़ता है. ये स्किन को एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन को भी हटाता है.

झुर्रियां कम करता है

रात को सोने से पहले चेहरे को धोने से झुर्रियों को कम करने में भी मदद मिलती है. इससे स्किन और पोर्स पर जमा गंदगी और धूल के कण बाहर निकल जाते हैं जिससे झुर्रियां होने की समस्या कम हो जाती है. अपना चेहरा ना धोने से पर्यावरण प्रदूषण रात भर आपके चेहरे को नुकसान पहुचाता है, जिससे कोलेजन का नुकसान होता है और एंजिंग के निशान तेजी से बढ़ते हैं.

चेहरा धोने का सही तरीका क्या है?

रात को सोने से पहले अपने चेहरे से मेकअप को पूरी तरह से हटाकर साफ कर दें.

इसके बाद पानी से अपने फेस को धोकर अच्छे से साफ करें. इससे पोर्स में जमा मेकअप भी बाहर निकल जाएगा.

अब फेसवॉश से चेहरे को धोकर साफ करें.

इसके बाद फेस को पोछकर उसपर मॉइश्चराइजर लगाएं.

