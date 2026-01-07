प्रेग्नेंसी में डांस कर ट्रोल हुईं पायल मलिक, बेबी बंप दिखाकर हरियाणवी गानों पर लगाए ठुमके, यूजर्स बोले- ये कौन सी हरकत है?

यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी 3 से चर्चा में आए अरमान मलिक के घर एक बार फिर खुशखबरी आने वाली है. उनकी पहली पत्नी पायल मलिक तीसरी बार प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. प्रेग्नेंसी के इस दौर को पायल पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं और सोशल मीडिया पर लगातार अपनी झलकियां शेयर कर रही हैं. हाल ही में पायल मलिक ने इंस्टाग्राम पर कई डांस रील्स पोस्ट की हैं, जिनमें वह हरियाणवी गानों पर डांस करती नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि हर वीडियो में उनका बेबी बंप अलग-अलग इमोजी स्टिकर्स से कवर किया गया है. कभी हार्ट, कभी बेबी फेस तो कभी स्माइली- पायल अपने पेट पर नए-नए इमोजी लगाकर डांस करती दिख रही हैं.

कुछ वीडियोज में पायल अपने पति अरमान मलिक के साथ थिरकती नजर आती हैं, जबकि कुछ रील्स में उनके बच्चे भी साथ दिखाई देते हैं. वहीं पायल ने सोलो डांस वीडियो भी शेयर किए हैं, जिनमें वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. हालांकि पायल का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खास पसंद नहीं आया. उनकी रील्स पर जमकर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं. कई यूजर्स ने प्रेग्नेंसी के दौरान डांस करने पर सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने लिखा, “पेट में बच्चा है, थोड़ा आराम कर लो और ये सब बंद करो.” वहीं किसी ने कहा, “एक ही गाने पर बार-बार वही स्टेप्स, आखिर लॉजिक क्या है?”

कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही प्रेग्नेंट हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने पायल की तुलना कृतिका मलिक से करते हुए लिखा कि कृतिका उनसे कहीं बेहतर हैं. गौरतलब है कि अरमान मलिक की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है. उन्होंने साल 2011 में पायल मलिक से शादी की थी, जिनसे उनके बेटे चिरायु हैं. बाद में IVF के जरिए अयान और तूबा का जन्म हुआ. साल 2018 में अरमान ने पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका से बिना तलाक लिए शादी कर ली थी. शुरुआती विवादों के बाद तीनों ने साथ रहने का फैसला किया. साल 2023 में पायल के जुड़वां बच्चों और कृतिका के बेटे जैद के जन्म के बाद अरमान चार बच्चों के पिता बन चुके हैं.

अब एक बार फिर पायल की प्रेग्नेंसी और उनका डांस सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है.