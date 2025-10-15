विज्ञापन
विशेष लिंक

पंकज धीर कैंसर से हार गए जिंदगी की जंग, जानें Cancer का सबसे बड़ा कारण क्या है

Pankaj Dheer Death News: महाभारत के कर्ण पंकज धीर का कैंसर से निधन हुआ, जिससे एक बार फिर यह सवाल उठता है, आखिर कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है?

Read Time: 2 mins
Share
पंकज धीर कैंसर से हार गए जिंदगी की जंग, जानें Cancer का सबसे बड़ा कारण क्या है
Pankaj Dheer Death: 68 वर्षीय पंकज धीर ने मुंबई में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अंतिम सांस ली.

Karna actor Pankaj Dheer Dies: महाभारत के मशहूर अभिनेता पंकज धीर, जिन्होंने बी.आर. चोपड़ा के धारावाहिक में कर्ण की भूमिका निभाकर लाखों दिलों में जगह बनाई थी, अब हमारे बीच नहीं रहे. 68 वर्षीय पंकज धीर ने मुंबई में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद अंतिम सांस ली. उनके निधन से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. इस दुखद घटना ने एक बार फिर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की ओर ध्यान खींचा है. आइए जानते हैं कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: महाभारत के कर्ण पंकज धीर का कैंसर से निधन, Cancer देता है ये 5 वार्निंग साइन

कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? (What Is the Biggest Cause of Cancer?)

कैंसर के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और आम कारण है तम्बाकू और धूम्रपान. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कैंसर से होने वाली मौतों में लगभग 22 प्रतिशत धूम्रपान से जुड़ी होती हैं.

कैंसर के अन्य प्रमुख कारण:

  • अनहेल्दी लाइफस्टाइल: जंक फूड, कम फिजिकल एक्टिविटी, मोटापा.
  • वायरल संक्रमण: जैसे HPV (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) और हेपेटाइटिस B
  • पर्यावरणीय कारक: प्रदूषण, केमिकल्स, रेडिएशन.
  • जेनेटिक फैक्टर: परिवार में कैंसर का इतिहास होना.

कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं?

कैंसर के लक्षण शरीर के हिस्से के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए:

  • अचानक वजन कम होना
  • शरीर में गांठ या सूजन
  • लगातार थकान रहना
  • खांसी या आवाज में बदलाव जो लंबे समय तक रहे.
  • त्वचा पर असामान्य निशान या रंग बदलना.

कैंसर से बचाव कैसे करें?

  • धूम्रपान और तम्बाकू से दूर रहें.
  • बैलेंस डाइट लें जिसमें फल, सब्जियां और फाइबर हों.
  • नियमित व्यायाम करें और वेट कंट्रोल रखें.
  • संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराएं (जैसे HPV और हेपेटाइटिस B)
  • तनाव को कंट्रोल रखें और पर्याप्त नींद लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pankaj Dheer Death News, Karna Actor Pankaj Dheer Dies, Mahabharat Actor Cancer Death, Pankaj Dheer Cancer Battle, Cancer Causes, Biggest Cause Of Cancer, Early Signs Of Cancer, Cancer Symptoms, Cancer Risk Factors, How Cancer Starts, Cancer From Smoking, Cancer Facts Everyone Should Know
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com