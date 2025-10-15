विज्ञापन
विशेष लिंक

महाभारत के कर्ण पंकज धीर का कैंसर से निधन, Cancer देता है ये 5 वार्निंग साइन

Pankaj Dheer Death: अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया. उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके अभिनय की छाप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.

Read Time: 3 mins
Share
महाभारत के कर्ण पंकज धीर का कैंसर से निधन, Cancer देता है ये 5 वार्निंग साइन
Pankaj Dheer Death: पंकज धीर का कैंसर के कारण निधन हो गया.

Pankaj Dheer Cancer Battle: भारतीय टेलीविजन के इतिहास में कुछ किरदार ऐसे हैं जो दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं. ऐसा ही एक किरदार था कर्ण, जिसे बी.आर. चोपड़ा की महाकाव्य सीरियल महाभारत में निभाया था अभिनेता पंकज धीर ने. उनकी गंभीर आवाज, भावनात्मक संवाद और राजसी व्यक्तित्व ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया. 15 अक्टूबर 2025 को 68 वर्ष की उम्र में पंकज धीर का कैंसर के कारण निधन हो गया. यह खबर उनके प्रशंसकों और टीवी जगत के लिए एक गहरा सदमा थी. हालांकि यह साफ नहीं है कि उन्हें किस प्रकार का कैंसर था, लेकिन यह बात सामने आई है कि वह लंबे समय से इस बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनके अभिनय की छाप आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है.

ये भी पढ़ें: हर बात पर चिढ़ जाते हैं? गुस्सा आता है बेकाबू? तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करें ये 7 फूड्स

कैंसर क्या है?

कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और आसपास के टिश्यू को नुकसान पहुंचाती हैं. यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित हो सकता है.

कैंसर के कई प्रकार होते हैं (There are Many Types of Cancer)

फेफड़ों का कैंसर
लिवर कैंसर
ब्लड कैंसर (ल्यूकेमिया)
स्तन कैंसर
आंतों का कैंसर

हर प्रकार के कैंसर के लक्षण अलग होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य चेतावनी संकेत होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए.

कैंसर के 5 चेतावनी संकेत (5 Warning Signs of Cancer)

1. अचानक वजन घटना

बिना किसी कारण के तेजी से वजन कम होना कैंसर का संकेत हो सकता है, खासकर पेट, फेफड़े या लिवर से जुड़ा कैंसर.

2. लगातार थकान

अगर पर्याप्त आराम के बाद भी शरीर थका-थका महसूस करता है, तो यह ब्लड कैंसर या अन्य गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है.

ये भी पढ़ें: सिर्फ रंग ही नहीं, नाखूनों की बनावट भी बताती है आपकी सेहत की सच्चाई, दिखें ये बदलाव तो हो जाएं सतर्क

3. लंबे समय तक रहने वाला दर्द

कोई दर्द जो हफ्तों तक बना रहे और दवाओं से ठीक न हो, वह शरीर में किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकता है.

4. त्वचा में बदलाव

त्वचा पर अचानक कोई गांठ, रंग बदलना या घाव जो ठीक न हो, यह स्किन कैंसर का संकेत हो सकता है.

5. खून आना

मल, पेशाब, खांसी या थूक में खून आना, यह आंतों, फेफड़ों या मूत्राशय से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है.

उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई कलाकारों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनके अभिनय की गहराई और कर्ण के किरदार में उनकी भावनात्मक पकड़ को लोग आज भी याद करते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pankaj Dheer Death News, Karna Actor Pankaj Dheer Dies, Mahabharat Actor Passes Away, Pankaj Dheer Cancer Battle, Pankaj Dheer Age At Death
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com