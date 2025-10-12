निया शर्मा ने शेयर किया अपना Beauty Secret, सुबह 12 बजे तक करती हैं ये काम...

विज्ञापन
 एक्ट्रेस आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना ब्यूटी सीक्रेट और स्लिम फिगर का राज फैंस के साथ शेयर किया है.

Nia Sharma Glowing Skin Secret Reveal : उन्होंने चुकुंदर के चीले की रेसिपी भी शेयर की थी

Nia Sharma Beauty Secret : अपने स्टाइलिश फैशन और बिंदास पर्सनैलिटी के लिए फेमस टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा 35 साल की उम्र में भी अपनी अदाओं से फैंस को दीवाना बना रही हैं.  एक्ट्रेस आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हैं, लेकिन अब उन्होंने अपना ब्यूटी सीक्रेट और स्लिम फिगर का राज फैंस के साथ शेयर किया है.

सबसे पहले सुबह क्या करती हैं निया 

निया शर्मा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की है. वीडियो में निया ने अपने मॉर्निंग रूटीन के बारे में फैंस को बताया है. निया कहती हैं कि वो सुबह 12 बजे तक सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहती हैं. पहले वो अपनी ब्लैक कॉफी पीती हैं, और उसके 1 घंटे बाद वो कड़ी पत्ता और आंवला का पानी पीती हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि निया कहती हैं, "आत्मा बाहर आ जाए इंसान की."

आंवला और कड़ी पत्ते का पेस्ट

निया आंवला और कड़ी पत्ते का पेस्ट बनाकर रखती हैं और उसे गर्म पानी के साथ लेती हैं. निया काढ़ा पीने के आधे घंटे बाद अपनी ड्रैगन फ्रूट स्मूदी पीती हैं. निया बताती है कि इसमें खजूर, बादाम, और ब्लूबेरी हैं. कुल मिलाकर एक्ट्रेस अपने चेहरे के निखार और परफेक्ट फिगर के लिए काफी मेहनत करती हैं. जिम जाने के साथ-साथ अच्छा लाइफस्टाइल भी अपनाती हैं.

इससे पहले निया ने सोशल मीडिया से देखकर अपने बालों और स्केल्प के लिए घरेलू नुस्खा ट्राई किया था, जो कारगर निकला. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी स्केल्प क्लीन हो गई है और ड्राईनेस भी कम है. 

चुकुंदर के चीले

उन्होंने चुकुंदर के चीले की रेसिपी भी शेयर की थी. निया ने बताया था कि वो नाश्ते में चुकुंदर का चीला लेना पसंद करती हैं. एक्ट्रेस ने रेसिपी बताते हुए कहा, "पहले उबले हुए चुकंदर को मैश कर लें और फिर उसमें थोड़ा-सा सूजी, उबला आलू, पालक और घर के बेसिक मसाले डालें. फिर तवे पर बटर लगाकर इसे फैला दें और धीमी आंच पर पकने दें."  

वर्क फ्रंट की बात करें तो निया को आखिरी बार 'सुहागिन चुड़ैल' नाम के सीरियल में देखा गया था, जिसमें निया 16 श्रृंगार हासिल कर अमर होना चाहती हैं. शुरुआत में सीरियल को अच्छा रिस्पांस मिला लेकिन बहुत जल्द ही सीरियल को बंद करना पड़ा. निया 'सुहागिन चुड़ैल' के अलावा 'जमाई राजा', 'एक हजारों में मेरी बहना है', 'नागिन', और 'इश्क में मर जावां' में दिख चुकी हैं.

