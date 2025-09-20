विज्ञापन
चेहरे से लेकर पेट तक... नीम के पाउडर से मिलते हैं ये गजब के लाभ

Neem Ke Powder Ke Fayde: मुलतानी मिट्टी में एक चम्मच नीम का पाउडर मिलाकर एक पेस्ट बन लें. आप इसमें पानी की जगह चाहें तो गुलाब जल भी मिला सकते हैं. इस पेस्ट को आप चेहरे और गर्दन पर कम से कम 15 मिनट लगाएं और सूखने के बाद पानी से साफ कर दें.

चेहरे से लेकर पेट तक... नीम के पाउडर से मिलते हैं ये गजब के लाभ
Neem Ke Patte Ka Powder Ke Fayde: मुंहासों को दूर करने में नीम का पाउडर कारगर साबित होता है.

Neem Ke Powder Ke Fayde: नीम का पेड़ गुणों का खजाना माना जाता है. इस पेड़ के पत्ते कई सारे रोगों को सही करने में मददगार साबित होते हैं. नीम के पाउडर की मदद से चेहरे से लेकर पेट तक की कई समस्यों से राहत पा जा सकती है. इसलिए अपने घर में आप नीम का पाउडर जरूर रखें. इस पाउडर को आसानी से घर में भी तैयार किया जा सकता है. नीम के ताजे पत्तों को अच्छे से धोकर धूप में सूखने के लिए रख दें. पत्तों को सूखने में चार से छह दिन लग सकते हैं. जब ये पत्ते एकदम सूख जाएं तो इनको पीस लें और डब्बे में भरकर रख लें.

नीम का पाउडर खाने के फायदे क्या हैं (Neem Ke Powder Ke Fayde)

खून को करता है साफ

नीम का पाउडर खाने से खून साफ हो सकता है. ऐसा होने से चेहरे पर दानों और मुहासों की समस्या नहीं होती है. नीम में मौजूदा गुण खून को अच्छे से साफ कर देते हैं.

शुगर का लेवल करे कंट्रोल

नीम का पाउडर शुगर का लेवल भी कंट्रोल में रखता है. शुगर होने पर एक चम्मच नीम का पाउडर पानी के साथ खा लें. ऐसा करने से शुगर का लेवल शरीर में बढ़ेगा नहीं. 

त्वचा पर आए निखार

मुलतानी मिट्टी में एक चम्मच नीम का पाउडर मिलाकर एक पेस्ट बन लें. आप इसमें पानी की जगह चाहें तो गुलाब जल भी मिला सकते हैं. इस पेस्ट को आप चेहरे और गर्दन पर कम से कम 15 मिनट लगाएं और सूखने के बाद पानी से साफ कर दें. इस पेस्ट को हफ्ते में कम से कम तीन बार चेहरे पर लगाएं. इससे निखार आ जाएगा, साथ ही चेहरे पर मौजूद दाग भी कम होने लग जाएंगे.

शरीर को डिटॉक्स करता है

नीम के पाउडर का पानी शरीर को डिटॉक्स करता है और पेट में भरी गदंगी को भी साफ कर देता है. पेट में अगर कीड़े हो तो उससे भी निजात मिल जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

