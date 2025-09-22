Time Management Tips For Working Moms: नवरात्र के दौरान नौ दिनों तक माता रानी की पूजा की जाती है. हालांकि जो महिलाएं कामकाजी हैं, उनके लिए ऑफि‍स, बच्‍चों का स्‍कूल और नवरात्र की पूजा मैनेज करना थोड़ा कठिन हो जाता है. अगर आप भी एक कामकाजी महिला हैं और सुबह-सुबह दफ्तर जाती हैं, तो ये आर्टिकल खास आपके लिए ही है. इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप ऑफिस, अपने बच्चों का स्कूल और पूजा को स्‍मार्टली मैनेज कर सकें.

प्लानिंग के साथ चलें

नवरात्र की पूजा से लेकर बच्चों को स्कूल भेजने तक का काम सुबह के समय ही किया जाता है. एक साथ इन सब चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि एक अच्छी प्लानिंग के साथ इन सारे कार्यों को आसानी से मैनेज किया जा सकता है. आप रोजाना जिस समय उठती हैं, नवरात्र के नौ दिन उससे थोड़ा पहले उठ लें. ऐसे करने से आपको एक्ट्रा समय मिल जाएगा. समय से पूजा कर सकेंगे.

कार्यों की सूची बनाएं

सुबह उठकर जो काम आप करते हैं उसकी एक सूची बना लें. सूची में सुबह किए जाने वाले कार्य और उन्हें होने में कितना समय लगता है, ये लिख लें. अब इस सूची में से पहले तो वो काम काट दें, जो दफ्तर से आने के बाद भी किए जा सकते है. वहीं कुछ कामों का समय कम कर दें, जैसे अगर आपको नहाने में 10 मिनट लगते हैं तो इसे 5 मिनट कर दें. खाना में वो चीज बनाएं जो जल्द बनकर तैयार हो सकती है. ऐसा करने से पूजा से लेकर बच्चों को स्कूल भेजना आसानी से मैनेज किया जा सकता है.

वर्क फ्रॉम होम करें

अगर संभव हो सके तो कुछ दिन के लिए घर से काम कर लें. ऐसा करने से आप बच्चों और घर के कामों के लिए अधिक समय निकाल पाएंगे.

परिवार के सदस्यों में जिम्मेदारी बांटें

अगर आपके परिवार में और भी सदस्यों हैं तो आप कुछ जिम्मेदारी का काम उन्हें सौंप सकते हैं. जैसे, बच्चों का स्कूल बैग पैक करने, पूजा की तैयारी में मदद करवाना.

सरल रखें पूजा विधि

आपके पास समय कम है, तो पूजा सरल विधि से ही करें. आरती और मंत्रों का जाप करके पूजा पूरी कर लें. भोग बनाने के लिए समय नहीं है तो फल मां को भोग में चढ़ा दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)