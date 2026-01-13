National Youth Day 2026: 30,000 युवाओं ने गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के साथ किया ध्यान, जानें इसके फायदे

National Youth Day 2026: राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देशभर से आए 30,000 से अधिक युवाओं ने गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के साथ सामूहिक ध्यान, मौन और आत्मचिंतन का अनुभव किया. यह आयोजन “इंडिया यूथ मेडिटेट्स विद गुरुदेव” पहल के तहत आयोजित हुआ. आज के समय में जब युवा तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और स्थायी खुशी से जुड़े सवालों के जवाब खोज रहे हैं, तब भारत के 600 से अधिक शहरों और प्रमुख संस्थानों जैसे IIMs, IITs, AIIMS, IISc बेंगलुरु, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया और ICAI से आए प्रतिभागियों ने एक सप्ताह के गहन कार्यक्रम में भाग लिया. इस कार्यक्रम में ध्यान, लंबा मौन, भजन-कीर्तन, संगीत, प्रेरक संवाद और आनंदमय उत्सव शामिल थे.

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण रहा “इंस्पिरेशनल यूथ ट्रेलब्लेज़र्स ऑफ इंडिया अवॉर्ड्स”, जिनकी मदद से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया. सम्मान पाने वालों में शामिल रहे ले. कर्नल ऋषि राजलक्ष्मी (भारतीय सेना) वीरता के लिए, भारतीय क्रिकेटर साई सुदर्शन खेल उत्कृष्टता के लिए, रैपिडो के संस्थापक एवं CEO ऋषिकेश एस उद्यमिता के लिए और अभिनेत्री संचिता शेट्टी कला एवं मनोरंजन के क्षेत्र में योगदान के लिए.

इसके अलावा, स्थिरता, जैविक खेती, सिनेमा, खेल, सामाजिक सेवा और अदम्य साहस के क्षेत्र में योगदान देने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया. विशेष उल्लेख फिल्मकार राहुल रिजी नायर और मणिपुर के एंड्योरेंस साइक्लिस्ट निंगा थोजम सोनी का रहा.

युवाओं को संबोधित करते हुए गुरुदेव ने कहा, “युवा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं. परिस्थितियाँ अनुकूल न भी हों, तब भी हम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सफल होंगे.” उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज़ में यह भी कहा, “ध्यान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. ध्यान का अर्थ है भीतर से खुश होना.”

कश्मीर से कन्याकुमारी तक और विशेष रूप से उत्तर-पूर्व भारत से बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी ने देश की विविधता और एकता को दर्शाया. कई प्रतिभागियों ने बताया कि यह लगातार उत्तेजना से भरे समय में भीतरी शांति का उनका पहला गहरा अनुभव था.

मौन, संगीत और साझा आनंद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ और एक सरल संदेश सामने आया—जब युवाओं को भीतर की ओर मार्गदर्शन मिलता है, तो स्पष्टता, आत्मविश्वास और उद्देश्य स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं. 182 देशों में 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रेरित कर चुके गुरुदेव का कार्य आज भी एक ऐसे युवा वर्ग को दिशा दे रहा है, जो स्थिरता और आशा के साथ दुनिया का सामना करने को तैयार है.

