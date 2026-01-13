क्या आपको पता है वजन नापने का सही समय? इस समय पर किया तो हमेशा गलत आएगी रीडिंग

Wajan Naapne Ka Sahi Samay: वजन कम करना एक लंबी और धीरे-धीरे चलने वाली प्रोसेस है. अगर आपको रिजल्ट टिकाऊ चाहिए, तो आपको पेशेंस से काम लेना होगा. लेकिन 2026 शुरू हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, ऐसे में जिन्होंने नए साल पर फिट होने का फैसला लिया है, वे अब वजन में थोड़ा-बहुत फर्क देखना चाहते हैं. खुद का वजन करना ये जानने का सबसे आसान तरीका है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं. यह सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो पहले से फिट हैं और अपना वजन बनाए रखना चाहते हैं. घर पर वेटिंग मशीन होना आपके काम को काफी आसान कर देता है, इसकी मदद से आपको अपने वजन का पता लगता रहता है. लेकिन गलत समय पर वजन नापना गलत रिजल्ट दे सकता है. बता दें कि आप अपना वजन किस समय पर नाप रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है. बता दें कि इंस्टाग्राम पर NASM-सर्टिफाइड ट्रेनर एलेक्स ने बताया वजन नापने का सही समय क्या है और आपको किन कंडीशंस में वजन नहीं तौलना चाहिए.

इन 7 मौकों पर वजन न तौलें (Do not Weigh in on these 7 Times)

1. खाना या पानी पीने के तुरंत बाद

खाना खाने के बाद या फिर पानी पीने के बाद वजन करने से आपका वजन बढ़ा हुआ दिखता है. दरअसल खाना और पानी पेट में होने की वजह से वजन तुरंत बढ़ा हुआ दिखता है. हालांकि ये फैट नहीं होता है.

2. पीरियड्स के दौरान

इस समय हार्मोन की वजह से शरीर में पानी रुकता है और पेट फूलता है. इस वजह से वजन 2–5 पाउंड बढ़ सकता है, जो पीरियड खत्म होने पर अपने आप कम हो जाता है.

3. शराब पीने के बाद

शराब शरीर में पानी का बैलेंस बिगाड़ देती है. इसका सेवन करने के बाद शरीर में कभी वजन ज्यादा दिखता है, कभी कम. इन दोनों ही कंडीशन में वजन नहीं लेना चाहिए.

4. एक्सरसाइज के तुरंत बाद

पसीना निकलने से वजन कम दिख सकता है, लेकिन यह असली वजन कम होना नहीं है.

5. दिन के अलग-अलग समय पर

सुबह से रात तक वजन 2–6 पाउंड तक बदल सकता है. इसलिए किसी भी समय और कभी भी वजन तौलने से कन्फ्यूजन दूर होता है.

6. बहुत नमकीन खाना खाने के बाद

ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है और वजन 2–4 पाउंड बढ़ा हुआ लग सकता है.

7. चीट डे या ज़्यादा कार्ब वाला खाना खाने के बाद

कार्ब्स पानी को अपने साथ रोकते हैं, इसलिए वजन 3–6 पाउंड तक ज्यादा दिख सकता है.

वजन तौलने का सही समय

सबसे अच्छा समय है सुबह उठकर बाथरूम जाने के बाद और कुछ भी खाने-पीने से पहले. इस समय लिया गया वजन सबसे सही माना जाता है. ध्यान रखें, वजन तौलते वक्त भारी कपड़े न पहनें. जितने हल्के कपड़े होंगे, उतना ही सही रिजल्ट मिलेगा.

