पूजा भट्ट ने 10 साल से होठों से नहीं लगाई शराब, 54 साल की उम्र में दिया जिंदगी का ये ज्ञान

एक्ट्रेस-फिल्ममेकर पूजा भट्ट ने अपने लेटेस्ट बर्थडे को “एक से ज्यादा वजहों से” बहुत स्पेशल बताया. वह 54 साल की हो गई हैं और साथ ही एक दशक तक शराब न पीने का जश्न भी मनाया. इसका मतलब ये है कि पूजा भट्ट ने बीते 10 साल से शराब को हाथ तक नहीं लगाया है. पूजा ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की. फोटो में एक्ट्रेस-फिल्ममेकर एक गुलाब पकड़े हुए दिख रही हैं और धूप उनके चेहरे पर पड़ रही हैं, जिससे उनकी स्किन पर सुनहरी चमक आ रही है. सोशल मीडिया पर अपने विचार शेयर करते हुए, पूजा ने “प्यार की सुनामी” के लिए शुक्रिया अदा किया और इस बात पर जोर दिया कि इस दिन को सबसे ज्यादा खास बनाने वाली बात यह थी कि यह उनका “10वां जन्मदिन था जो बिना शराब के” था.

उन्होंने लिखा, “कल एक से ज़्यादा वजहों से स्पेशल था. आप सभी से मिले प्यार की सुनामी, जिसके लिए मैं सच में शुक्रगुजार हूं.” पूजा ने आगे कहा, “लेकिन सबसे ज्यादा, मेरे 10वें जन्मदिन के माइलस्टोन के लिए जो बिना शराब के था. 54 साल. 10 साल सच में जीने के. हर चीज और उससे भी ज्यादा के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया. #sobrietyrocks”

महेश भट्ट की बेटी और एक्ट्रेस आलिया भट्ट की सौतेली बहन, पूजा ने 1989 में टेलीविजन फिल्म डैडी में अपना पहला लीडिंग रोल किया. उन्हें 1991 में रोमांस कॉमेडी दिल है कि मानता नहीं से ब्रेकथ्रू मिला, जो उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी. पूजा भट्ट ने आगे अपने करियर में सड़क, जुनून, नाराज, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर, कभी ना कभी, अंगारे और जख्म जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए क्रिटिक्स की तारीफ पाई. इसके बाद कुछ समय के लिए ब्रेक रहा और बीच-बीच में काम मिला.

पूजा भट्ट हाल ही में आर.बाल्की के डायरेक्शन में बनी चुप:रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में स्क्रीन पर दिखीं. फिल्म में सनी देओल, दुलकर सलमान और श्रेया धनवंतरी हैं. मुंबई में सेट, यह फिल्म एक सीरियल किलर पर फोकस करती है जो करप्ट फिल्म क्रिटिक्स को टारगेट करता है और एक पुलिस ऑफिसर को किलर को पकड़ने के लिए असाइन किया गया है.

पूजा को कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो “बिग बॉस ओटीटी 2” में एक कंटेस्टेंट के रूप में भी देखा गया था, जहां एल्विश यादव विनर बने और अभिषेक मल्हान रनर अप रहे.