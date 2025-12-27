Winters Bath: सर्दियों का मौसम ऐसा होता है जो आपको कंबल से बाहर निकलने से भी रोकता है. वहीं अगर इस ठंड में पानी के पास जाने में भी रूह सी कांप जाती है. फिर बात करें नहाने की तो कई लोग इसका नाम सुनते ही कांपने लगते हैं. कई लोग इसे आलस मानकर छिपा लेते हैं तो वहीं कुछ लोग पानी को बचाने जैसे बहाने देते हैं. क्योंकि हर रोज न नहाना थोड़ा अजीब और अनहाइजीनिक लगता है. अगर आप भी उन लोगों मे हैं जो सर्दियों में हर रोज नहाने से बचते हैं तो उनके लिए एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनकर वो अच्छा फील करेंगे. बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसे सुनकर आप शायद गर्व से कह पाएंगे कि "आज मैं नहीं नहाया!"

डॉ. रेबेका पिंटो के इंस्टाग्राम पर एक वीजियो शेयर किया गया है जिसमें ये दावा किया गया है कि सर्दियों में न नहाने से आपकी उम्र (Life Expectancy) 34% तक बढ़ सकती है. इस वीडियो को अब तक लगभग 66 लाख लोग देख चुके हैं. बता दें कि इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है, कि क्या वाकई लंबी उम्र के लिए नहाना छोड़ देना चाहिए?

वहीं इसी मामले से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई 'The Family Man' की स्टारकास्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सीरीज की स्टार कास्ट यानी मनोज वाजपेयी, जयदीप अहलावत और प्रियामणि इस मुद्दे पर मजेदार चर्चा कर रहे हैं.

हर्षित राज (imharshit.23) के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के मुताबिक, ठंड में हर रोज नहाना फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं क्या बोले सभी स्टार.

क्या कहती है रिसर्च? (Daily Bathing vs Science)

वीडियो में मनोज वाजपेयी और प्रियामणि एक नई रिसर्च के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हर रोज नहाना जरूरी नहीं होता है. प्रियामणि का तो यहां तक कहना है कि 3 दिन में एक बार नहाना भी काफी है. डर्मेटोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार, सर्दियों में रोज न नहाने से उम्र (Lifespan) पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण हमारी स्किन की सुरक्षित लेयर.

सर्दियों में नहाना क्यों है जरूरी?

बता दें कि भले ही आप सर्दियों मे रोज ना नहाएं, लेकिन आपको साफ-सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए. सर्दियों में न नहाने से शरीर पर कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं:

पसीना, डेड स्किन और गंदगी का जमा होना.

त्वचा के रोमछिद्र (Pores) बंद होना और जलन (Irritation).

बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ना.

अगर आप हर रोज नहा भी नहीं रहे हैं तो आपको अपने शरीर के कुछ खास हिस्सों जैसे प्राइवेट पार्ट्स और बगल की सफाई स्पंज बाथ से भी कर सकते हैं.

ठंडा पानी या गरम? नहाने के लिए क्या है बेहतर?

ठंडे पानी से नहाना: ठंडे पानी से नहाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और ये सूजन को कम करने में भी मददगार हो सकता है.

गरम पानी: जब आप गरम पानी से नहाते हैं तो ये आपके शरीर को आराम देता है और साथ ही मसल्स पेन की कम करने में भी मदद करता है.

नहाने का सबसे बेस्ट तरीका: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सर्दियों में गुनगुने पानी से नहाना (Lukewarm water)सबसे अच्छा है. बहुत ज्यादा गरम पानी स्किन की नमी छीन लेता है और उसे रूखा बना देता है.

हर रोज नहाने से क्यों बचें?

बता दें कि हमारी स्किन पर एक नेचुरल ऑयल की परत होती है जो स्किन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है. सर्दियों में हर रोज गरम पानी से नहाने पर स्किन पर भी कुछ असर पड़ता है.

हर रोज नहाने से स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म होने लगता है जिससे स्किन रूखी और बेजान हो जाती है.

स्किन के ऊपर चढ़ी हुई ऑयल लेयर हमें बैक्टीरिया और एक्ने से बचाती है, इसके हटने से स्किन सेंसेटिव हो जाती है.

स्किन का मॉइश्चराइजर कम होने के कारण झुर्रियां और ड्राइनेस समय से पहले दिखने लगती हैं, जो आपको बूढ़ा दिखाती हैं.

नहाने का सही तरीका क्या है: एक्सपर्ट टिप्स

अगर आप साफ-सफाई को लेकर फिक्रमंद हैं, तो रोज पूरे नहाने की बजाय आप कुछ तरीकों से भी खुद के सुरक्षित रख सकते हैं.

अगर आप नहा नहीं रहे हैं तो आप अपने चेहरे, हाथ और पैरों को रोज धोएं. पूरे शरीर पर हफ्ते में 2-3 बार नहाना काफी है.

अगर आप रोज नहीं भी नही रहे हैं तो आप अपने कपड़े और अंडरगार्मेंट्स रोज जरूर बदलें.

स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए क्रीम या लोशन जरूर लगाएं.

अगर आप वर्कआउट या जिम करते हैं, तो अपना पसीना साफ करने के लिए आप लाइट शॉवर ले सकते हैं.

बहुत ज्यादा गरम पानी से देर तक न नहाएं, यह स्किन को और ज्यादा ड्राई बना देता है.

डाइजेशन पर भी पड़ता है असर

बता दें कि हल्का गरम पानी शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है. कभी-कभार न नहाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबे समय तक न नहाने से होने वाला 'स्ट्रेस' आपके डाइजेशन को भी बिगाड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)