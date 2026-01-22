विज्ञापन
RO का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? डॉक्टर से जानिए 5 बड़े नुकसान

RO Ka Pani Peene Ke Nuksan: डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर RO का पानी पीने से होने वाले 5 ऐसे नुकसानों के बारे में बताया है, जिन्हें आपको जरूर सुनना चाहिए. 

RO का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? डॉक्टर से जानिए 5 बड़े नुकसान
RO ka pani pina chahiye ya nahi?

RO Ka Pani Peene Ke Nuksan: आज के समय में RO हर घर में लगा है, लोगों को लगता है इसका पानी शुद्ध और सुरक्षित होता है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या RO का पानी सही में फायदेमंद है भी या नहीं. डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर RO का पानी पीने से होने वाले 5 ऐसे नुकसानों के बारे में बताया है, जिन्हें आपको जरूर सुनना चाहिए.

अगर मैं रोज RO का पानी पीऊं तो क्या होगा?

डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके के मुताबिक आप जो पानी पी रहे हैं, वह न सिर्फ आपकी तबीयत को बिगाड़ रहा है, बल्कि आपके शरीर से जरूरी पोषक तत्वों को भी चुरा रहा है. डॉक्टर के अनुसार सडीज में भी देखा गया है कि अगर आप RO का पानी रोज पीते हैं, तो आपके शरीर को 5 बड़े नुकसान हो सकते हैं. चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 समस्याएं. 

पोषक तत्वों की कमी: रोजाना RO का पानी पीने से शरीर से जरूरी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज गाएब होने लगते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन, हड्डियों में वीकनेस और नसों में झुनझुनी महसूस हो सकती है. अगर आप लंबे समय तक इस पानी को पीते हैं, तो यह दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं.

बिना किसी कारण के थकान महसूस करना: रोजाना RO का पानी पीने से बिना किसी कारण के थकान महसूस की जा सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब शरीर में मैग्नीशियम और आयरन का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन धीमा हो जाता है. इसलिए रोजाना RO का पानी पीना नुकसानदायक माना जा सकता है.

हार्ट की रिदम और बीपी इंबैलेंस हो सकता है: डॉक्टर के अनुसार नियमित रूप से RO का पानी पीने से आपके हार्ट की रिदम और बीपी इंबैलेंस हो सकता है.

हड्डियां और दांतों का कमजोर होना: RO का पानी पीने से खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों में कमजोर हड्डियां और कमजोर दांतों की समस्या देखी जा सकती है.

बार-बार प्यास लगना: भरपूर मात्रा में पानी पीने के बाद भी बार-बार प्यास लगना. इसलिए एक बार अपने पानी का TDS चेक करो, अगर 300 से उपर है, तभी RO का पानी का इस्तेमाल करें.\

सेहत के लिए कौन सा पानी पीना चाहिए?

पानी का TDS चेक करें, अगर 300 से उपर हैं, तभी RO का पानी का इस्तेमाल करें. इसके अलावा आप सक्रिय चारकोल और सिरेमिक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

