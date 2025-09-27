मुंह के छालों से हो गया है बुरा हाल, पानी निगलने में भी हो रही परेशानी, करिए ये 7 घरेलू इलाज

Mouth blisters remedy : मुंह के छाले आम बात है, लेकिन सही देखभाल और कुछ घरेलू नुस्खों से आप इनसे जल्दी छुटकारा पा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, मुंह के छाले होने का कारण और इसे ठीक करने का 7 असरदार नुस्खा जो आपकी प्यारी मुस्कान वापस पाने में मदद कर सकते हैं.

क्यों होते हैं मुंह में छाले

पेट खराब होना, मसालेदार खाना, विटामिन B और C की कमी, तनाव या गलती से मुंह में चोट लगना.

थोड़ा सा शहद सीधे छाले पर लगाएं. यह दर्द कम करने और जल्दी ठीक होने में मदद करेगा. आप इसे दिन में 3 से 4 बार लगा सकते हैं.

नारियल तेल में भी एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो छालों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं. एक चम्मच नारियल तेल से कुल्ला करें या फिर सीधे छाले पर लगाएं. यह मुंह को नम रखने में भी मदद करेगा.

यह सबसे पुराना और असरदार तरीका है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाकर उससे कुल्ला करें. नमक बैक्टीरिया को खत्म करने और घाव को साफ करने में मदद करता है. इसे दिन में 2-3 बार करें.

तुलसी के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. 4-5 तुलसी के पत्ते चबाकर ऊपर से थोड़ा पानी पी लें. यह पेट को ठीक रखने और छालों को जल्दी भरने में मदद करेगा.

दही और छाछ पेट को ठंडा रखते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं. अगर आपके छाले पेट की गर्मी की वजह से हैं, तो दही या छाछ का सेवन बहुत फायदेमंद होगा.

एलोवेरा जेल में भी एंटी-इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग गुण होते हैं. ताजा एलोवेरा जेल सीधे छाले पर लगाएं या फिर एलोवेरा जूस पी लें. यह भी असरदार साबित होगा.

दर्द और सूजन को तुरंत कम करने के लिए आप छाले पर धीरे से बर्फ का टुकड़ा लगा सकते हैं. इसे सीधे न लगाएं, बल्कि किसी साफ कपड़े में लपेटकर लगाएं.

जब तक छाले ठीक न हो जाएं, तब तक मसालेदार, खट्टे और तीखे खाने से दूर रहें. साथ ही पानी ज्यादा से ज्यागा पिएं.

अगर ये घरेलू इलाज करने के बाद भी आपके छाले एक हफ्ते से ज्यादा रहें, उनका दर्द कम न हो या आपको बुखार आने लगे, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)