50 रुपये में पार्लर जैसा निखार पाइए घर पर, यहां जानिए ...

Face pack : हमारे पास एक ऐसा कमाल का घरेलू नुस्खा है, जो सिर्फ 50 रुपये में आपको पार्लर जैसा निखार दे सकता है. जी हां, आपने सही पढ़ा. तो, क्या है वो जादूई चीज? वो है आपकी प्यारी फिटकरी. वही फिटकरी जो अक्सर घर में पानी साफ करने या शेविंग के बाद कटने-छिलने पर लगाई जाती है. दरअसल, इसके एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पिंपल्स और बाकी स्किन इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं. ये स्किन को टाइट करने में भी बहुत असरदार है, जिससे ढीली त्वचा में कसाव आता है और आप जवां दिखते हैं. साथ ही, ये दाग-धब्बों को हल्का करने और रंगत सुधारने में भी हेल्प करती है. ऐसे में आइए जानते हैं, फिटकरी फेस पैक कैसे बनाएं.

एक चम्मच फिटकरी पाउडर

जरूरत के अनुसार गुलाब जल

अगर त्वचा रूखी है तो आधा चम्मच शहद

सबसे पहले फिटकरी का एक टुकड़ा लें और उसे पीसकर बारीक पाउडर बना लीजिए. आप चाहें तो बाजार से तैयार फिटकरी पाउडर भी खरीद सकते हैं. अब एक कटोरी में एक चम्मच फिटकरी पाउडर लीजिए. इसमें धीरे-धीरे गुलाब जल मिलाएं और चम्मच से तब तक मिलाते रहें जब तक एक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए.

पेस्ट न ज्यादा पतला हो और न गाढ़ा. अगर आपकी त्वचा रूखी है, तो आप इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं. शहद त्वचा को नमी देगा और पैक के असर को और बढ़ाएगा. अब आपका फिटकरी फेस पैक तैयार है.

अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से साफ कर लीजिए

अब तैयार फेस पैक को अपने चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं.

आंखों और होंठों के आसपास के हिस्से को छोड़ दीजिए.

इसे 10-15 मिनट के लिए सूखने दीजिए.

जब पैक सूख जाए, तो हल्के हाथों से छोड़ाते हुए ठंडे पानी से धो लीजिए.

चेहरे को थपथपा कर सुखाएं और उसके बाद कोई लाइट मॉइस्चराइजर लगा लीजिए.

कब-कब लगाएं

आप इस फेस पैक को हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा रूखी हो सकती है.

वहीं, पहली बार इस्तेमाल करने से पहले अपनी कलाई पर पैच टेस्ट जरूर करें, ताकि कोई एलर्जी न हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)