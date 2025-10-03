मुंह से सांस लेना हो सकता है घातक, शरीर को लग सकते हैं ये 6 रोग

Mouth Breathing Side Effects: कई लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत होती है. ये आदत सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है और कई बीमारियों का कारण बन सकती है. अगर आप भी मुंह से सांस लेते हैं तो इस आदत को आज ही छोड़ दें. ये गलत आदत सेहत पर काफी भारी पड़ सकती है और आपको बीमारियों को तोहफा दे सकती हैं. सांस लेने का सही तरीका- नाक से सांस लेना होता है. दरअसल जब आप नाक से सांस लेते हैं तो हवा फिल्टर होकर ही शरीर में जाती है. आइए अब जानते हैं कि मुंह से सांस लेने से कौन-कौन से रोग लग सकते हैं.

मुंह से सांस लेने के नुकसान (Mouth Breathing Side Effects)

एसिडिटी

मुंह से सांस लेने से एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है और आप गैस्ट्रो-एसोफेजियल रिफ्लक्स रोग (GERD) से ग्रस्त हो सकते हैं.

ऑक्सीजन की कमी

जो लोग सोते समय मुंह से सांस लेते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है. दरअसल जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर कम रहता है, जिसके कारण शरीर में प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.

दांतों और मसूड़ों की समस्या

मुंह से सांस लेने से दांतों और मसूड़ों की समस्या हो सकती है. अधिक देर तक जब मुंह से सांस लेते हैं तो मुंह सूख जाता है और दांतों में सड़न और मसूड़ों की समस्या की संभावना भी अधिक हो जाती है. कई बार तो मुंह सूखने से सांसों में बदबू भी आने लग जाती है.

नींद पर बुरा असर

मुंह से सांस लेने से नींद पर भी बुरा असर पड़ता है और ऐसा करने से बार-बार नींद खुल जाती है. इसके अलावा खर्राटे भी आना शुरू हो जाते हैं.

चेहरे और जबड़े का विकास प्रभावित

छोटे बच्चे अगर मुंह से सांस लेते हैं, तो ऐसा करने से चेहरे और जबड़े का विकास प्रभावित हो सकता है. यहां तक की चेहरे की बनावट भी बदल सकती है.

श्वसन संबंधी समस्याएं

मुंह से सांस लेने से श्वसन प्रणाली पर काफी दबाव पड़ सकता है और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. जो कि आगे जाकर श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है.

