Skin Care: किचन में रखी कुछ सिंपल चीजों के इस्तेमाल से आप स्क्रब बना सकते हैं. जो आपके चेहरे के साथ-साथ बॉडी की गंदगी को भी साफ करने में मददगार है.

कॉफी में मिलाकर चेहरे पर लगा लें ये 2 चीजें, 5 मि‍नट में हो जाएंगे पार्टी के लिए रेडी
Skin Care: चेहरे को ग्लोइंग कैसे बनाएं.

चेहरे की गंदगी को साफ करने के लिए कोई फेस वॉस लगाता है तो कोई महंगे ब्यूटी पार्लर में जाकर महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च करता. उसके बाद भी स्किन वैसी की वैसी ही रहती है. इन सबके बीच अगर आप अपने स्किन की गहराई से साफई करना चाहते हैं और ब्लैकहेड्स को रिमूव करके नेचूरल तरीके से अपनी स्किन को सुंदर व चमकदार बनाना चाहते है, तो इसके लिए स्क्रब की जरूरत पड़ती है. घर के किचन में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप अपने लिए नेचुरल स्क्रब बना सकते है और बड़ी आसानी से स्किन पे इस्तेमाल कर सकते है.

स्क्रबिंग से क्या होता है? What happens with scrubbing?

जब हम ज्यादा समय तक चेहरे की सफाई नहीं करते हैं तो हमारे स्किन के पोर्स में डर्ट जम जाता है. जिसकी वजह से स्किन काली व मैली दिख सकती है. चेहरे में मौजूद डर्ट, गंदगी, ऑयल और डेड स्किन को साफ करने व हटाने के लिए स्क्रबिंग फायदेमंद है क्योंकि, इसमें मौजूद छोटे-छोटे पार्टिकल्स स्किन की गहराई तक सफाई करने में मदद कर सकते हैं. स्क्रब आपकी स्किन को ग्लोइंग करने में मदद कर सकती है. 

कैसे बनाएं स्क्रब- (How To Make Scrubbing)

  • बेसन 
  • कॉफी 
  • कच्चा दूध 

एक छोटी कटोरी में 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉफी लेकर उसमे छोटी कटोरी का 1/2 हिस्सा दूध डालकर अच्छी तरह से मिलाकर 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें. ध्यान रहे स्क्रब गाढ़ा रहना चाहिए उसको गीला नहीं करना है, फिर उसको 5-10 मिनट तक चेहरे पर स्क्रब करके धोने के बाद आपको ग्लोइंग व साफ स्किन दिख सकती है. इस स्क्रब को आप अपने  हाथ व गर्दन पर भी इस्तेमाल करके फायदा देख सकते हैं. इस होममेड स्क्रब के इस्तेमाल से आपकी स्किन को कोई हार्म भी नहीं होगा.

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

