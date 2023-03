मौसम विभाग का अनुमान इतने दिन के बाद पड़ने लगेगी भयंकर गर्मी, जानें Heat Wave के लिए कैसे करें खुद को तैयार

Heat Wave: गर्मी पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से मौसम को चेक करें.

How Can I Prepare My Body For Heat: आने वाले महीनों में भारत को गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग के अनुसार 31 तक आने वाले तीन महीनों के दौरान देश के ज्यादा हिस्सों में लू की संभावना बढ़ जाएगी. गर्म मौसम की शुरुआत से ही बिजली की मांग रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ जाती है. इस साल भी इसके रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने की उम्मीद है. पिछले साल भारत में और सालों के मुकाबले सबसे गर्म मार्च का महीना रहा. भारत को जलवायु परिवर्तन के नजरिए से सबसे सेंसिटिव देश माना जाता है. स्ट्रीम वेदर की घटनाएं जैसे गर्मी की लहरें, भारी बाढ़ और गंभीर सूखा हर साल हजारों लोगों को मारता है. 2015 के बाद से गर्मी की लहरों से प्रभावित भारतीय राज्यों की संख्या 2020 तक दोगुनी से अधिक 23 हो गई. आने वाले गर्म महीनों के लिए खुद को कैसे तैयार करें जानने के लिए पढ़ें.