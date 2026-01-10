विज्ञापन
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर एक क्रू मेंबर की गंभीर मेडिकल कंडीशन के कारण NASA को Crew-11 मिशन को तय समय से पहले खत्म करना पड़ा और चारों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाने का फैसला लेना पड़ा. यह ISS के 25 साल के इतिहास की पहली इमरजेंसी वापसी है.

ISS में 1 एस्ट्रोनॉट समेत 4 लोगों में Serious Medical Condition NASA ने सभी को बुलाया वापस

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक क्रू मेंबर की “गंभीर मेडिकल कंडीशन” की वजह से NASA को तय समय से कई महीने पहले ही एस्ट्रोनॉट और उसके तीन क्रू मेंबर्स को धरती पर वापस लाना पड़ा. सीनियर स्पेस एजेंसी अधिकारियों के मुताबिक, ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी के 25 साल के इतिहास में यह पहली इमरजेंसी वापसी है, जिसने स्पेस मिशन की चुनौतियों को फिर से सामने ला दिया है.

NASA ने क्यों लिया यह बड़ा फैसला

NASA एडमिनिस्ट्रेटर जेरेड इसाकमैन ने गुरुवार को वाशिंगटन में एक शॉर्ट-नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने और मेडिकल ऑफिसर्स ने एस्ट्रोनॉट को वापस लाने का फैसला किया. हालांकि उन्होंने उस एस्ट्रोनॉट की पहचान नहीं बताई. उनका कहना था कि “इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसका ठीक से डायग्नोसिस और इलाज करने की क्षमता नहीं है.” इसी कारण मिशन को समय से पहले समाप्त करना जरूरी था.

Crew-11 मिशन और मेडिकल प्राइवेसी

NASA अधिकारियों ने यह साफ नहीं किया कि Crew-11 मिशन के चार एस्ट्रोनॉट्स में से किसे यह मेडिकल समस्या हो रही थी या यह कैसे हुई. उन्होंने क्रू मेंबर की पहचान को प्राइवेट रखा. NASA के चीफ हेल्थ और मेडिकल ऑफिसर जेम्स पोल्क ने कहा, “यह कोई ऐसी चोट नहीं थी जो ऑपरेशन के दौरान लगी हो,” यानी यह दिक्कत काम के दौरान नहीं हुई थी.

Spacewalk क्यों हुआ कैंसिल

Crew-11 में U.S. एस्ट्रोनॉट्स ज़ेना कार्डमैन और माइक फिंके, जापानी एस्ट्रोनॉट किमिया यूई और रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग प्लैटोनोव शामिल हैं. यह टीम अगस्त में फ्लोरिडा से लॉन्च हुई थी और मई के आसपास लौटने वाली थी.

काफी मुश्किल होता है स्पेसवॉक

स्टेशन के डेज़िग्नेटेड कमांडर फिंके और फ्लाइट इंजीनियर कार्डमैन को गुरुवार को 6.5 घंटे का स्पेसवॉक करना था. स्पेसवॉक बेहद मुश्किल और रिस्की मिशन होते हैं, जिनके लिए महीनों की ट्रेनिंग जरूरी होती है. बता दें कि NASA ने 2024 में भी एक स्पेसवॉक आखिरी मिनट में कैंसिल किया था, इस दौरान एक एस्ट्रोनॉट को “स्पेससूट में दिक्कत” हुई थी. वहीं 2021 में U.S. एस्ट्रोनॉट मार्क वांडे हेई ने नस दबने की वजह से अपना स्पेसवॉक कैंसिल कर दिया था.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

