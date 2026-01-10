बढ़ती उम्र में भी तेज होगा आपका दिमाग, फॉलो करें ये 5 ब्रेन एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं भूलेंगे आप 

Brain Exercise: हम सभी का दिमाग हमारे हर काम में शामिल होता है, और शरीर के अन्य अंगों की तरह, इसकी देखभाल भी जरूरी है. रिसर्च से पता चला है कि आप अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाने और दिमाग को हेल्दी रखने के कई तरीके अपना सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो. ऐसे में आज हम आपको दिमाग की एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद बढ़ती उम्र के साथ-साथ आपका दिमाग काफी तेज हो जाएगा और आप रोजमर्रा के काम तेजी और आसानी से करने लगेंगे.

1. जिगसॉ पजल (Jigsaw puzzle)

जिगसॉ पजल बनाना आपके दिमाग को तेज करने का एक बेहतरीन तरीका है. कई रिसर्च से पता चला है कि जिगसॉ पजल बनाने वाले लोगों का दिमाग तेज हुआ है और यह उम्र बढ़ने के साथ आपके फोकस को बढ़ाता है. बता दें, खाली समय में आप जिगसॉ पजल को जोड़कर अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं.

2. अपनी वोकैबलरी (Vocabulary) बढ़ाकर करें दिमाग की एक्सरसाइज

अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज रहें, तो अपनी वोकैबलरी बढ़ाने पर फोकस करें. रिसर्च से पता चलता है कि वोकैबलरी से जुड़ी एक्सरसाइज से ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहती है और आपका फोकस बढ़ता है. इसी के साथ आप में सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है.

3. ऐसे करें वोकैबलरी की एक्सरसाइज

पढ़ते समय अपने साथ एक नोटबुक रखें. फिर एक अपरिचित (Unfamiliar) शब्द लिखें, फिर उसका अर्थ देखें. अगले दिन उस शब्द का पांच बार रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करें.

3. डांस कर करें दिमाग की एक्सरसाइज

सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल (CDC) का कहना है कि नए डांस स्टेप्स सीखने से दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड और याददाश्त बढ़ सकती है. ऐसे में आप नए- नए डांस स्टेप्स को सीखकर भी अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं. बता दें, आप साल्सा, टैप, जुम्बा, हिप-हॉप या कंटेम्पररी डांस क्लास ले सकते हैं. इसी के साथ आप ऑनलाइन वीडियो देखकर भी मजेदार डांस स्टेप्स सीख सकते हैं.

4. नई स्किल सीखें

अगर आप अपने दिमाग को फिट और मजबूत रखना चाहते है, तो नई स्किल सीखें. साल 2023 के एक रिसर्च में पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने एक साथ कई नए स्किल सीखी हैं, जैसे कि कोई लैंग्वेज, पेंटिंग या म्यूजिक, उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता में सुधार हुआ हैं.

5. मेडिटेशन करते हुए करें दिमाग की एक्सरसाइज

मेडिटेशन के जरिए आप अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके सोचने की क्षमता और फोकस बढ़ेगा. आप मेडिटेशन करते समय सांस गिनना, बॉडी स्कैन या मंत्र जाप कर सकते हैं.

