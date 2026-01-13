सर्दियों में परेशान कर रही खांसी से लेकर बुखार तक को दूर करने में फायदेमंद है यह पौधा

Marua Ke Fayde In Hindi: मरुआ एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जो आपको अंदर और बाहर दोनों तरह से फिट रखता है. इसके पत्तों में पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन बी6 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है. वेबएमडी द्वारा की गई रिसर्च में भी मरुआ के हेल्थ बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट्स और इसका उपयोग कैसे किया जाता है के बारे में बताया गया है.

मरुआ खाने से क्या फायदे हैं?

सर्दियों में अक्सर लोगों को सर्दी-जुकाम, खांसी या कफ की समस्या हो जाती है और मरुआ इन सभी समस्याओं में राहत देने में मदद करता है. मरुआ की पत्तियों को आप चाय में डालकर पी सकते हैं. अगर चाहें तो थोड़ी मुलेठी भी डाल सकते हैं, जो खांसी और गले की खराश को कम करने में काफी असरदार होती है.

मरुआ की चटनी के क्या फायदे हैं?

इसके अलावा मरुआ बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसकी चटनी पेट के कीड़ों की समस्या को दूर करने में मदद करती है.आप मरुआ की पत्तियों को पीसकर हल्की-सी चटनी बना लें और बच्चों को दें. यह पेट के कीड़े नष्ट करने और पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करती है, अपच की समस्या में भी मरुआ उपयोगी है. आप मरुआ के पत्तों और अदरक को मिलाकर चटनी बना सकते हैं और इसे भोजन के साथ खा सकते हैं इससे पेट हल्का रहेगा और खाना अच्छे से पचेगा.

खांसी के लिए कौन सा पत्ता सबसे अच्छा है?

मरुआ कफ रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसका काढ़ा पीने से गले और फेफड़ों में जमा बलगम आसानी से निकल जाता है और खांसी में आराम मिलता है, इसके अलावा, मरुआ के पत्ते मुंह की बदबू और मसूड़ों की समस्या को दूर करने में भी मदद करते हैं. इसके लिए बस पत्तियों को चबाएं और थूक दें. इससे आपके मुंह की दुर्गंध कम होगी और मसूड़ों की कमजोरी भी दूर होगी.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें

ध्यान रखें कि मरुआ का इस्तेमाल करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है. नियमित और सही तरीके से सेवन करने पर मरुआ आपके शरीर में पोषण बढ़ाता है, प्रतिरक्षा मजबूत करता है और सर्दियों में स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है.

