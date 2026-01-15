Loud and Smelly Farts: क्यों आवाज वाली Farts में बदबू नहीं आती और साइलेंट Farts से आती है तेज स्मैल? पेट की गैस से कैसे पता चलेगा सेहत का हाल

Badbudar Gas Nikalne Ka Karan: पाद आना शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार तेज आवाज से साथ निकलने वाली फार्ट में बिल्कुल भी बदबू नहीं (Badbudra Paad) आती और वहीं, साइलेंट पाद में काफी गंदी बदबू आती है. ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे खाने से ज़्यादा पेट में बनने वाली गैसों और बैक्टीरिया का साइंस छिपा होता है. तेज़ पाद और बदबूदार पाद दोनों के कारण अलग-अलग होते हैं, जो हमारी पाचन प्रक्रिया और निगली गई हवा से जुड़े होते हैं. आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है.

क्यों तेज आवाज वाली Farts में नहीं आती बदबू और साइलेंट Farts से आती है तेज स्मैल?

फार्ट कैसे बनते हैं? (How Farts Are Formed)

हम जो खाते-पीते हैं, उसके साथ कुछ मात्रा में हवा भी निगल लेते हैं. इसके अलावा, पेट और आंतों में खाने के पाचन के दौरान गैस बनती है. यही गैस जब शरीर से बाहर निकलती है, तो पाद या फार्ट कहलाती है. दिलचस्प बात यह है कि हर फार्ट एक जैसा नहीं होता. कुछ बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, तो कुछ बिना आवाज़ के ही माहौल खराब कर देते हैं. इसका कारण गैस का प्रकार और उसका दबाव होता है.

तेज़ फार्ट क्यों आते हैं? (Why Some Farts Are Loud)

तेज फार्ट आमतौर पर निगली हुई या पी गई हवा से बनते हैं. जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडा, बीयर या जल्दी-जल्दी खाना. इस तरह की गैस में बैक्टीरिया का रोल कम होता है, इसलिए इनमें बदबू भी कम होती है.



जब पेट में बहुत सारी गैस इकट्ठा हो जाती है और एक साथ बाहर निकलती है, तो तेज आवाज पैदा होती है. इसका मतलब यह नहीं कि पाचन खराब है, बल्कि यह ज्यादा हवा निकलने का संकेत हो सकता है.



बदबूदार फार्ट का असली कारण (Reason Behind Smelly Farts)

धीमी लेकिन ज्यादा बदबूदार पाद पाचन से जुड़े होते हैं. जब खाना पूरी तरह नहीं पचता, तो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया उसे तोड़ते हैं. इस प्रक्रिया में सल्फर बेस्ड गैसें बनती हैं, जो तेज बदबू का कारण होती हैं.



सल्फर से बनी गैसें मात्रा में कम होती हैं, इसलिए ये ज़्यादा आवाज़ नहीं करतीं, लेकिन गंध बहुत तेज होती है. यही वजह है कि कभी-कभी बिना आवाज़ के ही पाद ज्यादा बदबूदार हो जाती है.

हाइड्रोजन और सल्फर गैस का फर्क

फार्ट में बनने वाली गैसें आमतौर पर हाइड्रोजन या सल्फर बेस्ड होती हैं. हाइड्रोजन गैस भारी मात्रा में बन सकती है, जिससे तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन बदबू कम होती है. वहीं सल्फर गैस थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन वही बदबू की असली वजह बनती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)