अट्रैक्टिव दिखने के साथ मजबूत हड्डियों का संकेत भी देती है चीकबोन, बस ये काम कर बनाएं Cheekbone को आकर्षक

How to Get Attractive Cheekbones: चीक बोन के जरिए बोन हेल्थ की पहचान की जाती है. आयुर्वेद में कहा गया है कि चेहरे की चमक ही हड्डियों के हेल्दी होने का संकेत देती है. चीक बोन, जिसे गाल की हड्डी भी कहा जाता है, ये सिर्फ चेहरे की सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि आंखों की मांसपेशियों की रक्षा भी करती है. आज के दौर में चीक बोन को सुंदरता का पैमाना भी माना जाता है, लेकिन ये हड्डी हमारे रोजाना के कार्यों के लिए बहुत जरूरी होती है. जायगॉमैटिक बोन ही चीक बोन होती है, जो खाना चबाने में मदद करती है और सीधा ब्रेन से जुड़ी होती है. इस हड्डी से जुड़ी मांसपेशी मुस्कान को भी कंट्रोल करने का काम करती है और चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है.

चीक बोन को सुंदरता का आधार माना जाता है, जिसके चीक बोन ज्यादा उभरे हुए होते हैं, वह उतना ही आकर्षित लगता है. चीक बोन के उभरने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है. अगर आप भी चीकबोन का उभार चाहते हैं या चीकबोन की देखभाल करना चाहते हैं, तो कुछ सरल उपाय करके उन्हें उभार सकते हैं.

आकर्षक चीकबोन पाने के लिए क्या करें?

आकर्षक चीकबोन पाने के लिए योग और व्यायाम करना सबसे आसान तरीका है. इसके लिए सिंह आसन कर सकते हैं और हाथों की मदद से भी कई तकनीक का सहारा ले सकते हैं. मुट्ठी और उंगलियों की सहायता से चीक बोन और गालों की मालिश की जा सकती है. बाजार में कई उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे चेहरे की मसाज की जा सकती है. मालिश करने से चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और चीकबोन के उभरने में मदद मिलेगी. इससे चेहरा चमकदार भी बनता है.

इसके लिए नारियल तेल और बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर ऑयली स्किन है तो हफ्ते में एक बार ही मालिश करें और अगर ड्राई स्किन है तो हफ्ते में तीन बार मालिश कर सकते हैं. अच्छी डाइट से भी चेहरे पर चमक लाई जा सकती है. डाइट में फल और हरी सब्जियां खाएं. शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी लें, जो चेहरे की हड्डी और मांसपेशी को मजबूत करने का काम करेगा. इसके अलावा शरीर को हाइड्रेट रखें और कैफीन वाले फूड्स से बचें. चाय, कॉफी और डिब्बाबंद फूड्स का सेवन न करें. इसके साथ ही नींद चेहरे की चमक को बढ़ाने और शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए पूरी नींद जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)