महिलाओं की इन समस्याओं का रामबाण इलाज है लोध्र की छाल, जानें इस्तेमाल का तरीका

Lodhra Ke Fayde: लोध्र एक बेहद खास वनौषधि है, खासकर महिलाओं के लिए यह बहुत फायदेमंद मानी जाती है. लोध्र की छाल का इस्तेमाल आयुर्वेद में हजारों सालों से होता आ रहा है. इसे पाचन और रक्त शुद्धि के साथ-साथ स्त्री स्वास्थ्य और त्वचा के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है. लोध्र त्वचा की अशुद्धियों को दूर करने में मदद करता है. मुंहासे, दाग-धब्बे या त्वचा की चिपचिपाहट जैसी समस्याओं में यह काफी असरदार है. कई आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे त्वचा की शुद्धि और रक्त संतुलन के लिए अहम बताया गया है.

लोध्र के फायदे- (Lodhra Ke Fayde)

महिलाओं के लिए लोध्र का महत्व और भी बढ़ जाता है. आयुर्वेद में यह श्वेत प्रदर जैसी समस्याओं में बहुत उपयोगी माना गया है. इसके अलावा, अधिक रक्तस्राव या पित्त बढ़ जाने जैसी स्थिति में भी यह संतुलन लाने में मदद करता है. शरीर की गर्मी और पित्त को शांत करने में भी इसका योगदान है. इसलिए यह सिर्फ एक औषधि नहीं, बल्कि शरीर और स्त्री स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक साथी की तरह है.

कैसे करें लोध्र का सेवन- (How To Consume Lodhra)

लोध्र को लेने के कई तरीके हैं. इसे चूर्ण, काढ़ा या बाह्य लेप के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है और काढ़ा बनाने के लिए इसे पानी में उबालकर पी सकते हैं. त्वचा पर लेप के लिए इसे गुलाब जल या पानी के साथ मिलाकर हल्का लगाया जा सकता है.

कितने दिन तक करें सेवन- (Kitne Din Kare Lodhra Ka Sevana)

आम तौर पर 30 से 45 दिन तक इसका सेवन किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बीच में विराम देकर इसे दोबारा लिया जा सकता है. अगर इसे नियमित और सही तरीके से लिया जाए, तो यह आपके शरीर और स्वास्थ्य दोनों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है

नोटः हालांकि कुछ लोग इसे लेने से पहले सावधानी बरतें. गर्भवती महिलाएं इसे डॉक्टर की सलाह के बिना न लें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)