फेस पीलिंग सॉल्यूशन का उपयोग कैसे करें, क्या स्किन पीलिंग चेहरे के लिए अच्छी होती है? इस्तेमाल करते समय ये सावधानी जरूर रखें

Skin Care Peeling Solution: त्वचा को तुरंत चमकदार बनाने के लिए 'पीलिंग सॉल्यूशन' (जैसा कि इसे कहा जाता है) आजकल सबसे लोकप्रिय उत्पादों में से एक है. फेशियल पीलिंग तकनीक का इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है, जब आप त्वचा की खामियों को ठीक करना या मिटाना चाहते हैं. इसमें मुंहासे और दाग-धब्बों के साथ-साथ धूप के धब्बे और महीन झुर्रियां भी शामिल हैं. दरअसल, आपके कई बार मेट्रो या सोशल मीडिया पर खूबसूरत महिलाओं को चेहरे पर लाल रंग का तरल पदार्थ लगाए देखा होगा, कुछ लोग इसे 'ब्लडी फेशियल' भी कहते हैं. यह असल में केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पीलिंग सॉल्यूशन है. यह मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अम्लों का मिश्रण है.

एएचए (अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड)- त्वचा की सतह से गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाकर उसे चमकदार बनाता है.

बीएचए (बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड)- त्वचा के रोम छिद्रों में गहराई तक प्रवेश करता है, ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स को हटाता है और मुंहासों को रोकता है.

इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान

पीलिंग सॉल्यूशन का सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो त्वचा जलने या काले धब्बे पड़ने का खतरा होता है. इसलिए सबसे पहले थोड़ी मात्रा में उत्पाद को अपने हाथ या गर्दन के पिछले हिस्से पर लगाएं. एलर्जी न होने की पुष्टि करने के बाद ही इसे चेहरे पर लगाएं. इसे अपने चेहरे पर 10 मिनट से अधिक देर तक न लगाएं. इससे अधिक देर तक लगाने से रासायनिक जलन हो सकती है. चेहरा धोने के बाद, उसे थपथपाकर सुखा लें. गीली त्वचा में एसिड गहराई तक प्रवेश कर सकता है, जो त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है.

पीलिंग के बाद आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील हो जाएगी. इसलिए दिन के समय इसका प्रयोग न करें. अगले दिन बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है. इसके अलावा जिस प्रकार अमृत अधिक मात्रा में विष होता है, उसी प्रकार इसका उपयोग सप्ताह में एक या दो बार से अधिक न करें.

पीलिंग मुहांसों के दाग-धब्बों और त्वचा की चमक फीकी लगने वाली त्वचा के लिए यह फायदेमंद है, लेकिन इसे तुरंत गोरापन पाने के लिए इस्तेमाल न करें. यह जानने के लिए कि यह आपकी त्वचा के लिए उपयुक्त है या नहीं, हमेशा त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.