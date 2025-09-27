खून की कमी का ये लाल फल है रामबाण इलाज, जानिए नाम

विज्ञापन
आज हम आपको एक ऐसे कमाल के फल के बारे में बताएंगे, जो न सिर्फ तेजी से आपके शरीर में खून बढ़ाएगा बल्कि आपके दिल को भी मजबूत और हेल्दी रखेगा. 

अनार में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो सीधे तौर पर हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है.

Anemia cause and sure : क्या आपको हर वक्त थकान महसूस होती है या जरा सा काम करने पर सांस फूलने लगती है और चेहरा पीला पड़ने लगा है? अगर हां, तो हो सकता है आपके शरीर में खून की कमी हो गई हो, जिसे मेडिकल भाषा में एनीमिया कहते हैं. आजकल ये समस्या बहुत आम हो गई है, खासकर महिलाओं में.  ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे कमाल के फल के बारे में बताएंगे, जो न सिर्फ तेजी से आपके शरीर में खून बढ़ाएगा बल्कि आपके दिल को भी मजबूत और हेल्दी रखेगा. 

दरअसल, हम बात करने जा रहे हैं अनार की. क्योंकि इसमें ढेर सारा आयरन, विटामिन सी, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. जो हमारे शरीर में खून बनाने और उसे स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होती हैं.

आयरन: अनार में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो सीधे तौर पर हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है. हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है.

विटामिन सी: आयरन को शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन सी की भी जरूरत होती है. अनार में विटामिन सी भी खूब होता है, इसलिए ये आयरन के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे खून तेजी से बनता है.

फोलेट: फोलेट, जिसे विटामिन बी9 भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है. अनार में फोलेट भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.

एंटीऑक्सीडेंट्स: अनार एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. फ्री रेडिकल्स हमारी कोशिकाओं को डैमेज कर सकते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स भी शामिल हैं. इसलिए भी अनार को डाइट में शामिल कर लेना चाहिए. 

एक दिन में कितने अनार खाएं

रोजाना एक मीडियम साइज का अनार या एक गिलास अनार का जूस पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

