Karwa Chauth 2025: करवा चौथ व्रत में चाय या कॉफी पीनी चाहिए? जानें खाली पेट इन्हें लेने से होनेवाले 5 नुकसान

Karwa Chauth Vrat Mein Chai Pee Sakte Hain Kya: इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है. ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं. ये व्रत निर्जला होता है. ऐसे में इसे रखना कुछ महिलाओं के लिए काफी कठिन हो जाता है. कुछ महिलाएं तो इस व्रत के दौरान चाय या कॉफी पी लेती हैं. लेकिन खाली पेट चाय या कॉफी पीना आपको बीमार कर सकता है. इसलिए व्रत के दौरान खाली पेट चाय या कॉफी लेने से पहले एक बार सोच लें.

खाली पेट चाय या कॉफी पीने के नुकसान (Disadvantages of drinking tea or coffee on an empty stomach)

पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव

खाली पेट चाय या कॉफी पीने से पाचन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है. ऐसा करने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इतना ही नहीं पेट के अंदर जलन भी हो सकती है.

डिहाइड्रेशन

करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है. पूरे दिन पेट में एक पानी की बूंद तक नहीं जाती है. अगर ऐसे में कैफीन युक्त पेय पदार्थ लिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है.

चिड़चिड़ापन

खाली पेट चाय या कॉफी पीने से आप चिड़चिड़ेपन के शिकार भी हो सकता हैं. यहां तक की कई बार घबराहट भी होने लग जाती है.

ये भी पढे़ं- क्या शुगर और बीपी के मरीज करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं एक्स्पर्ट्स

बीपी बढ़ सकता है

जिन महिलाओं को बीपी की समस्या रहती है, उन्हें तो चाय या कॉफी खाली पेट नहीं पीनी चाहिए. इन्हें खाली पेट पीने से बीपी बढ़ सकता है और परेशानी हो सकती है.

शुगर का स्तर बढ़ सकता है

कई लोगों को अधिक मीठी चाय पीना पसंद हैं. खाली पेट मीठी चाय या कॉफी पीने से शुगर का स्तर एकदम से बढ़ सकता है. खासकर जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं, उनके लिए तो ये घातक भी साबित हो सकता है.

कब पीनी चाहिए चाय या कॉफी

करवा व्रत (Karwa Chauth 2025) तोड़ने के आधे घंटे बाद आप चाय या कॉफी का सेवन कर सकते हैं. खाने खाने के बाद अगर इन्हें पीया जाए तो गैस की समस्या नहीं होगी.

वीडियो देखें-

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)