करेला खाने से शुगर बढ़ता है क्या?

Does Karela Reduce Blood Sugar: करेला भले ही स्वाद में कड़वा हो, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ इतने अधिक हैं कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं.

शुगर में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए?

Does Karela Reduce Blood Sugar: डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खान-पान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. कई लोग ब्लड शुगर कंट्रोल में रखने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? एक सब्जी ऐसी भी है जो नैचुरली शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है. जी हां, हम बात कर रहे हैं करेले की. करेला भले ही स्वाद में कड़वा हो, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ इतने अधिक हैं कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं.

करेले की सब्जी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

पोषक तत्व से भरपूर: विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर करेले में पॉलीपेप्टाइड-P नामक एक यौगिक पाया जाता है जो इंसुलिन की तरह काम करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है. ऐसे में शुगर के मरीजों के लिए करेले का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

वजन: शुगर के मरीजों में अक्सर मोटापे की समस्या भी देखी जाती है. बात दें, करेला एक कम कैलोरी वाली सब्जी है, लेकिन इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखती है और ज्यादा खाने की आदत से बचाती है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है. वजन नियंत्रण में रहने से ब्लड शुगर लेवल को स्थिर बनाए रखना आसान हो सकता है.

करेले का सेवन कैसे करें?

  • सुबह खाली पेट करेले का जूस पीना सबसे प्रभावी तरीका माना जा सकता है.
  • इसके अलावा आप इसकी सब्जी बनाकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.
  • आप चाहें, तो करेले के पाउडर को पानी के साथ मिलाकर भी लें सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

