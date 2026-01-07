विज्ञापन
50 की उम्र और 2 बच्चों की मां करीना कपूर कैसे आज भी दिखती हैं 25 जैसी जवान, इंस्टा पर रील शेयर करने से खुला राज

Kareena Kapoor Fitness: 2 बच्चों की मां बनने के बाद करीना कपूर खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए करती हैं ये एक्सरसाइज. इस्टा पर रील शेयर करने से खुला राज.

Kareena Kapoor Fitness: 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी बेहद फिट हैं करीना कपूर.

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां फिटनेस को अक्सर ग्लैमर और फिल्टर्स से जोड़ा जाता है, वहीं करीना कपूर खान बार-बार यह साबित करती हैं कि असली फिटनेस शॉर्टकट से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से आती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर करीना का एक वर्कआउट वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह बॉडीवेट और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो न सिर्फ उनकी मजबूत फिजीक दिखाता है, बल्कि उनकी फिटनेस सोच को भी साफ तौर पर सामने रखता है.

घर पर करती हैं सिंपल लेकिन असरदार वर्कआउट-

वीडियो में करीना शांत और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स के साथ वेट ट्रेनिंग और फंक्शनल एक्सरसाइज करती दिखाई देती हैं. उनका फोकस भारी वजन उठाने से ज्यादा सही फॉर्म, बैलेंस और मसल एंड्योरेंस पर रहता है. यही वजह है कि उनका वर्कआउट देखने में आसान लगता है, लेकिन शरीर पर इसका असर काफी गहरा होता है. करीना का यह रूटीन बताता है कि बिना जिम जाए भी घर पर फिट और एक्टिव रहा जा सकता है.

करीना कपूर की फिटनेस फिलॉसफी-

करीना की फिटनेस फिलॉसफी हमेशा सस्टेनेबल रही है. उनके रूटीन में योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, बैलेंस्ड डाइट और पूरा आराम शामिल होता है. प्रेग्नेंसी, फिल्म शूटिंग और लगातार ट्रैवल के बावजूद उन्होंने अपनी फिट लाइफस्टाइल को कभी नजरअंदाज नहीं किया. करीना के लिए फिटनेस का मतलब खुद को जरूरत से ज्यादा थकान नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी को समझकर उसी के हिसाब से एक्सरसाइज करना है.

करीना कपूर कौन-कौन सी एक्सरसाइज करती हैं-

करीना के वर्कआउट में बॉडीवेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट्स, पुश-अप्स और प्लैंक्स शामिल होते हैं. इसके साथ ही वह स्ट्रेंथ और वेट ट्रेनिंग भी करती हैं, जिससे मसल्स मजबूत होती हैं और शरीर टोन रहता है. फंक्शनल मूवमेंट्स पर उनका खास ध्यान रहता है, जो डेली लाइफ में तेजी और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं.

क्यों फायदेमंद हैं- (Bodyweight Exercises)

फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बॉडीवेट एक्सरसाइज सिर्फ टोनिंग ही नहीं, बल्कि बैलेंस, कोआर्डिनेशन और कोर स्ट्रेंथ को भी बेहतर बनाती हैं. जब इन्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ किया जाता है, तो यह एक लॉन्ग-टर्म और हेल्दी फिटनेस रूटीन बन जाता है. यही वजह है कि करीना कपूर का फिटनेस अप्रोच लंबे समय तक असरदार रहता है.

करीना कपूर खान की फिटनेस का राज महंगे जिम या मुश्किल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि नियमित मेहनत और सही रूटीन है. बॉडीवेट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की मदद से वह सालों से खुद को फिट और एनर्जेटिक बनाए हुए हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

