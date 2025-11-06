कंघी को कितने दिन में धोना है जरूरी? नहीं तो शुरू हो जाएंगी बड़ी हेयर प्रॉब्लम

Hair problem cause : हम सब रोजाना अपने बालों को साफ करते हैं, महंगे शैम्पू और कंडीशनर लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी कंघी (Comb) को साफ करने के बारे में सोचा है? जिस कंघी से आप हर दिन बाल संवारते हैं, अगर वो गंदी रह जाए, तो यकीन मानिए, आपका सारा हेयर केयर रूटीन खराब हो सकता है.

कंघी को धोना क्यों है इतना जरूरी

आपको लगता होगा कि कंघी पर सिर्फ बाल फंसे हैं, पर ऐसा नहीं है. जब आप कंघी करते हैं, तो कंघी के दांतों के बीच में बहुत सी चीजें जमा हो जाती हैं, जैसे- आपके बालों का तेल (सीबम), डेड स्किन, शैम्पू, जेल, हेयर स्प्रे या सीरम का चिपचिपापन, हवा की धूल और मिट्टी.

जब आप एक गंदी कंघी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी गंदगी आपके साफ बालों और स्कैल्प पर वापस चली जाती है. यानी, अभी शैम्पू किया और दो मिनट में बालों को फिर से गंदा कर लिया.

गंदी कंघी की वजह से आपको ये बड़ी हेयर प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं...

बालों का जल्दी ऑयली होना

गंदगी और तेल तुरंत बालों को चिपचिपा बना देते हैं.

डैंड्रफ और खुजली

जमा हुई नमी और गंदगी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने का मौका देती है.

बालों का बेजान दिखना

प्रोडक्ट का जमाव (Buildup) बालों की नेचुरल चमक को खत्म कर देता है.

हेयर फॉलिकल्स का बंद होना

इससे बालों का बढ़ना रुक जाता है और बाल झड़ने लगते हैं.

स्कैल्प इन्फेक्शन

गंदी कंघी इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह फैला सकती है.

कंघी को कितने दिन में धोना है जरूरी | How often is it necessary to wash the comb?

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको अपनी कंघी को कम से कम हर 7 से 10 दिन में एक बार जरूर धोना चाहिए. अगर आप हेयर स्प्रे या वैक्स जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो हर हफ्ते धोना सबसे अच्छा है.

