कान के अंदर जमी गंदगी को आसानी से निकालना है बाहर, तो इन घरेलू नुस्खों का करें इस्तेमाल, साफ हो जएगा कान का मैल

Home Remedies For Ear Wax: घरेलू उपचार की मदद से भी कान की गंदगी को बाहर निकाला जा सकता है.

How To Get Rid of Ear Wax: आजकल हमारे आसपास उड़ती धूल मिट्टी की वजह से न सिर्फ चेहरे और बालों पर गंदगी जमा हो जाती है बल्कि हमारे कान में भी धीरे-धीरे ये जमाव बढ़ता जाता है. क्या आपको भी अपने कानों में मोम जैसा चिपचिपा कुछ महसूस होता है जो आपको परेशान कर रहा है? कान में ये गंदगी जमना एक नेचुरल प्रोसेस भी हैं. आपके कानों में ईयर वैक्स तब भी हो सकता है जब ये कान के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद सेरुमेन ग्रंथियों से स्रावित होता है. डेड स्किन सेल्स, पसीने और स्किन ऑयल या सीबम में मौजूद केराटिन कॉम्बिनेशन के साथ सेरुमेन को कान का मैल बनाने के लिए जाना जाता है. हालांकि कुछ घरेलू उपचार भी कान के मैल को हटाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन घर पर की जाने वाली तकनीक जैसे रुई के फाहे या कान में मोमबत्ती लगाना अच्छी तकनीक नहीं है. कान के मैल को हटाने के लिए किए जाने वाले घरेलू उपचार कभी-कभी सेरुमेन को कान के अंदर और भी ज्यादा धकेल सकते हैं जिससे रुकावट हो सकती है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि कान के मैल या गंदगी को कैसे साफ करें तो यहां एक कुछ नुस्खे बता रहे हैं.

कान के मैल को साफ करने के घरेलू उपाय | Home remedies to clean earwax

1. तेल