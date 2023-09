बहती नाक और सर्दी से राहत देंगे ये फूड्स, खुल जाएगी बंद नाक

Cold and Flu Home Remedies: कभी न कभी हम सभी को सर्दी (Cold) का सामना करना पड़ता है. इससे राहत पाने के लिए दवाएं तो लेनी ही पड़ती हैं लेकिन कुछ ऐसे फूड्स (Food in cold) भी हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर जल्दी ठीक होने में मदद मिल सकती है. खासकर रस वाले खट्टे फल, नट्स और सीड्स (Citrus fruits, nuts and seeds in cold) सर्दी से जल्दी राहत दिलाने में मदद करते हैं. आइए जानत हैं ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में...

सर्दी से राहत पाने के लिए डाइट में शामिल करें ये फूड्स (Include these foods in your diet to get relief from cold)