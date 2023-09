दाढ़ी में डैंड्रफ से चाहते हैं छुटकारा, तो पहले जान लें इसके कारण और जड़ से मिटा दें बियर्ड डैंड्रफ को

दाढ़ी में रूसी: इसका कारण क्या है, उपचार और घरेलू उपचार

Beard Dandruff: डैंड्रफ के बारे में सोचते ही दिमाग में बालों में होने वाले डैंड्रफ (Dandruff) का ख्याल आता है लेकिन क्या आप जानते हैं दाढ़ी बढ़ाने वाले पुरुषों को दाढ़ी (Beard Dandruff ) में भी इस समस्या का समाना करना पड़ता है. यह चेहरे के दाढ़ी वाले हिस्से में ड्राई और फ्लेकी स्किन (Dry Skin) से रिलेटेड सबसे आम कंडीशन सेबोरहाइक डर्मेटाइटिस (एसडी) (Seborrheic dermatitis) है. यह स्थिति मालासेज़िया नामक यीस्ट और सीबम के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के कारण (Cause ofBeard Dandruff) होती है. आइए जानते हैं दाढ़ी में होने वाले डैंड्रफ के कारण (Causes of beard dandruff) और कैसे इससे छुटकारा (How to get rid of beard dandruff ) पाया जा सकता है. दाढ़ी की रूसी दूर करने में बहुत ही असरदार है ये टिप्स.