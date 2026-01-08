52 की उम्र में Malaika Arora फिट रहने के लिए करती हैं ये 5 प्राणायाम, वीडियो शेयर कर खुद बताया

Malaika Arora beauty secrets : बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और डांसर मलाइका अरोड़ा सालों से योग का प्रचार करती आ रही हैं. उन्होंने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्राणायाम का एक वीडियो शेयर किया है, जिसके जरिए वह श्वास तकनीक यानी ब्रीदिंग टेक्निक से जुड़े योग के बारे में बता रही हैं. उनका मानना है कि यह योग आपकी पूरी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है. ऐसे में आइए जानते हैं मलाइका से वो 5 प्राणायाम जिसे वो रोज अपनी रूटीन में शामिल करके 52 की उम्र में फिट एंड फाइन नजर आती हैं.



प्राणायाम क्या है?



प्राणायाम संस्कृत के शब्दों “प्राण” (जीवन शक्ति) और “अयाम” (नियंत्रण (Control) से मिलकर बना है. यह सांस को कंट्रोल करने की एक विधि है और योग का एक भाग है. योग को अक्सर आसनों के जरिए समझा जाता है, जबकि प्राणायाम को योग का मूल माना जाता है. इसमें केवल सांस लेना ही शामिल नहीं है, यह सांस को मन और शरीर से जोड़कर संतुलन और सुख का एहसास कराता है.



मलाइका अरोड़ा ने बताए ये प्राणायाम टेक्निक्स ( Pranayama Techniques)



सांस लेने का कोई एक तरीका नहीं होता. सांस लेने की गति और तरीके अलग-अलग हो सकते हैं. ऐसे में मलाइका कहती हैं कि वह अपने अच्छी हेल्थ के लिए नीचे बताए गए पांच अलग-अलग सांस लेने की तकनीकों का पालन करती हैं. आइए जानते हैं.



1. भस्त्रिका (Bhastrika)



मलाइका ने वीडियो में प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका से की है, जिसे धौंकनी श्वास (Bellows Breath) भी कहते हैं. बता दें, भस्त्रिका प्राणायाम आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है.



ऐसे करें- भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए, कुर्सी पर या जमीन पर पीठ सीधी करके आराम से बैठें. नाक से गहरी सांस लें और पेट को पूरी तरह फूलने दें. फिर, नाक से तेजी से और जोर से सांस छोड़ें, पेट को सिकोड़कर हवा बाहर निकालें. एक और गहरी सांस लें, फिर इस चक्र को लगभग 10 से 15 बार दोहराएं. इसके बाद, सामान्य रूप से सांस लें.



2. कपालभाति ( Kapalbhati)



अगला प्राणायाम कपालभाति है, जिसे मस्तिष्क को शुद्ध करने वाली सांस भी कहा जाता है.



ऐसे करें- सबसे पहले आराम से बैठें. गहरी सांस लें और फेफड़ों को हवा से भरें. फिर, अपनी नाभि को रीढ़ की ओर खींचते हुए नाक से जोर से सांस छोड़ें. अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से सांस लेने दें. इस प्रक्रिया को 20 से 30 बार दोहराएं.



3. अनुलोम विलोम (Anuloma Viloma)



अनुलोम विलोम, यानी एक के बाद एक सांस लेना है. बता दें, इसे करने से मन को काफी शांति मिलती है.



ऐसे करें: पीठ सीधी करके आराम से बैठें. अपने दाहिने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक बंद करें. अपनी बाईं नाक से गहरी सांस लें. फिर, अपनी अनामिका (सबसे छोटी) उंगली से बाईं नाक बंद करें और अपनी दाहिनी नाक को छोड़ दें. अब अपनी दाहिनी नाक से सांस छोड़ें. इसे दोहराएं, दूसरी तरफ भी यही प्रक्रिया दोहराएं. लगभग 5-10 मिनट तक धीरे-धीरे सांस लेते हुए ऐसा करें.

4. भ्रामरी (Bhramari)



भ्रामरी प्राणायाम में सांस छोड़ते समय मधुमक्खी की तरह गुनगुनाने जैसी ध्वनि निकाली जाती है. शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन इसे करने से आप रोज होने वाले तनाव से राहत पा सकते हैं.



ऐसे करें- जमीन पर पैर मोड़कर और पीठ सीधी करके बैठें. गहरी सांस लें. सांस छोड़ते समय, गले और सिर में कंपन महसूस करते हुए गुनगुनाएं. अब गुनगुनाहट को और अधिक महसूस करने के लिए आप अपने कानों को उंगलियों से ढक सकते हैं.



5. उद्गीत (Udgeet)



उद्गीत एक ऐसा प्राणायाम है, जिसे श्वास-मंत्र के नाम से भी जाना जाता है. यह तकनीक ध्वनि और श्वास का कॉम्बिनेशन है. यह ध्यान को गहरा करती है और स्वयं से जुड़ने का एक उपयोगी तरीका प्रदान करती है.



ऐसे करें: गहरी सांस अंदर लें. सांस छोड़ते हुए "ओम" या कोई भी ध्वनि जो आपको उचित लगे, उसका जाप करें. जब तक आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तब तक ध्वनि का जाप करते रहें और अपने शरीर में होने वाले कंपन पर ध्यान दें.



आपको बता दें कि मलाइका ने 2026 के पहले सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक मोटिवेशनल वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह प्राणायाम करती नजर आ रही हैं, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा: “मेरा नजरिया- प्राणायाम केवल एक चॉइस नहीं है बल्कि योग की जान है.”





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)