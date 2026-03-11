विज्ञापन
50 की उम्र में 30 जैसी फिटनेस, ना नाश्ता, ना स्नैक्स, ये है धुरंधर स्टार अक्षय खन्ना का फिटनेस सीक्रेट

अक्षय खन्ना सख्त डाइट प्लान फॉलो करने के बजाय, वह एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पसंद करते हैं जो सस्टेनेबल और मजेदार लगे.  

नई दिल्ली:

धुरंधर में अपने रोल के लिए तारीफें बटोर रहे अक्षय खन्ना 50 साल की उम्र में भी काफी फिट दिखते हैं. जब फिटनेस और खाने की बात आती है, तो एक्टर चीजों को सिंपल रखने में यकीन रखते हैं. बॉलीवुड हंगामा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सख्त डाइट प्लान फॉलो करने के बजाय, वह एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल पसंद करते हैं जो सस्टेनेबल और मजेदार लगे.  

 50 साल की उम्र में फिट रहने के लिए क्या खाते हैं अक्षय
 अपने खाने की आदतों के बारे में बात करते हुए अक्षय ने बताया कि वह कभी भी ब्रेकफास्ट करने वाले इंसान नहीं रहे हैं. उन्होंने बताया, मैं नाश्ता पूरी तरह छोड़ देता हूं. मैं सीधे लंच और फिर डिनर करता हूं. इन दोनों मील के बीच मैं बिल्कुल भी स्नैक नहीं करता, बिस्किट या सैंडविच भी नहीं. शाम को मैं बस एक कप चाय पीता हूं. एक्टर ने आराम के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि वह हर दिन लगभग 10 घंटे सोते हैं.

घर का बना खाना पसंद करने वाले अक्षय अपने खाने को पौष्टिक रखते हैं. उनके लंच में आमतौर पर दाल और चावल के साथ एक सब्जी और चिकन, मछली या कोई दूसरी नॉन-वेज डिश होती है. डिनर भी उतना ही सीधा-सादा होता है, जिसमें रोटी, एक सब्जी और चिकन से बनी चीजें होती हैं. उन्हें ऐसा खाना पसंद है जो हेल्दी, हल्का और आसानी से पचने वाला हो.

उनके पसंदीदा खाने क्या हैं
अपने डिसिप्लिन्ड रूटीन के बावजूद अक्षय पूरी तरह से खाने-पीने की चीजों को छोड़ने में यकीन नहीं रखते. वह मानते हैं कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है और वह लीची, भिंडी और केक को अपने पसंदीदा खाने में शामिल करते हैं. वह कहते हैं, “मैं कुछ भी मीठा खा सकता हूं.” उन्होंने बताया कि शूटिंग हो या न हो, उनके खाने की आदतें वैसी ही रहती हैं.

एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी
अक्षय की फिटनेस फिलॉसफी अपनी सादगी के लिए सबसे अलग है. बहुत ज्यादा डाइट से बचकर और अपने शरीर और लाइफस्टाइल के हिसाब से चलने वाली चीजों पर टिके रहकर एक्टर 50 की उम्र में भी फिट और हेल्दी दिखते हैं. 
 

